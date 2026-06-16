Hogedrukreiniger HD 6/15 CX Plus
De praktische en veelzijdige HD 6/15 CX Plus koudwaterhogedrukreiniger voor verticaal en horizontaal gebruik beschikt over een messing cilinderkop en een automatische drukontlasting.
De compacte, lichte en veelzijdige HD 6/15 CX Plus koudwaterhogedrukreiniger met Slanghaspel biedt een uitstekende mobiliteit en is geschikt voor zowel verticaal als horizontaal gebruik. De machine is voorzien van een geavanceerde opbergruimte voor accessoires, waarbij de messing cilinderkop en de automatische drukontlasting een lange levensduur waarborgen. Tegelijkertijd maakt het model indruk met innovatieve ontwikkelingen die het werkcomfort duurzaam verhogen door een moeiteloze bediening en een snelle opbouw en afbraak te garanderen. Het EASY!Force-hogedrukpistool benut de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht tot nul te reduceren, terwijl de EASY!Lock-snelsluitingen het werken vijf keer sneller maken dan bij conventionele schroefverbindingen, zonder concessies te doen aan robuustheid. Dit alles resulteert in een compleet uitrustingspakket voor uitstekende reinigingsresultaten met een hoog gebruiksgemak en een lange levensduur.
Kenmerken en voordelen
De krachtigste machine in de HD-compactklasse.Voor professionele toepassing en lange werkintervallen. Voor moeiteloze verwijdering van hardnekkig vuil Lange levensduur en lage onderhoudskosten.
Geïntegreerde slanghaspelMaximaal comfort tijdens het hanteren van de hogedrukslang. Snelle op- en afbouw dankzij snel op- en afwinden. Voorkomt struikelgevaar, dus betere operationele veiligheid.
Opbergvak voor toebehorenSchroefkoppeling (M 18 × 1,5) voor het opbergen van een oppervlaktereiniger op het apparaat. Praktische opbergvakken voor de drievoudige en de roterende sproeier. Rubberen band om de hogedrukslang te bevestigen.
Spaart tijd en moeite: dankzij het EASY!Force hogedrukspuitpistool en de EASY!Lock snelkopppelingen.
- Eindelijk een moeiteloze bediening: dankzij het EASY!Force hogedrukpistool.
- EASY!Lock snelkoppelingen: duurzaam en robuust. En vijf maal sneller dan schroeven.
Kwaliteit
- De automatische drukontlasting beschermt de componenten en verlengt de levensduur.
- Hoogwaardige messing cilinderkop.
- Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
Flexibiliteit
- Kan zowel staand als liggend worden gebruikt.
- Bij liggend gebruik rusten de wielen niet op de grond. Daardoor biedt het apparaat maximale stabiliteit.
- Aparte parkeer- en vervoerstand voor de spuitinstallatie.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|560
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Werkdruk (bar/mbar)
|150 / 15
|Max. druk (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Vermogen (kW)
|3
|Sproeiergrootte (mm)
|33
|Watertoevoer
|3/4″
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|27,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|30,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|380 x 370 x 930
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force
- Lengte hogedrukslang: 15 m
- Specificaties hogedrukslang: DN 6, 200 bar
- Sproeilans: 840 mm
- Vuilfrees
Uitvoering
- Slanghaspel
- Reinigingsmiddelfunctie: Aanzuiging
- Drukuitschakeling
Toepassingen
- Ideaal voor bouwondernemers, handelaars, dienstverleners voor gebouwen en lokale overheden
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 6/15 CX Plus
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
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