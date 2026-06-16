De compacte, lichte en veelzijdige HD 6/15 CX Plus koudwaterhogedrukreiniger met Slanghaspel biedt een uitstekende mobiliteit en is geschikt voor zowel verticaal als horizontaal gebruik. De machine is voorzien van een geavanceerde opbergruimte voor accessoires, waarbij de messing cilinderkop en de automatische drukontlasting een lange levensduur waarborgen. Tegelijkertijd maakt het model indruk met innovatieve ontwikkelingen die het werkcomfort duurzaam verhogen door een moeiteloze bediening en een snelle opbouw en afbraak te garanderen. Het EASY!Force-hogedrukpistool benut de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht tot nul te reduceren, terwijl de EASY!Lock-snelsluitingen het werken vijf keer sneller maken dan bij conventionele schroefverbindingen, zonder concessies te doen aan robuustheid. Dit alles resulteert in een compleet uitrustingspakket voor uitstekende reinigingsresultaten met een hoog gebruiksgemak en een lange levensduur.