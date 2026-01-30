Grâce à son rouleau particulièrement doux, le suceur pour sols durs permet de nettoyer les sols durs délicats, tels que le parquet, le stratifié, le liège, le PVC, le linoléum et le carrelage, de manière durable et tout en douceur. Spécialement conçu pour le VC 4 Cordless (Premium) myHome, le VC 6 Cordless (Premium) ourFamily et le VC 7 Cordless yourMax, il glisse en douceur et facilement sur le sol. Un autre avantage : l'articulation flexible du suceur pour sols durs, qui permet une extrême maniabilité et une très bonne motricité sous les meubles. Également pratique : Les LED du suceur pour sol rendent la saleté plus visible et assurent ainsi un nettoyage encore plus approfondi.