Zuigmond voor harde vloeren
De Kärcher-zuigmonden voor harde vloeren voor de draadloze stofzuigers VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily en VC 7 Cordless yourMax reinigen zelfs gevoelige harde vloeren voorzichtig.
Dankzij de bijzonder zachte roterende borstel reinigt het mondstuk voor harde vloeren zorgvuldig gevoelige harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, PVC, linoleum en tegels, met een langdurig effect. Het is speciaal ontwikkeld voor de VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily en de VC 7 Cordless yourMax en glijdt zacht en soepel over de vloer. Een ander voordeel is de flexibele verbinding van de zuigmond, wat extreme wendbaarheid en een zeer goede bereikbaarheid onder meubels mogelijk maakt. Andere praktische kenmerken: De LED lichtjes op het vloermondstuk maken vuil beter zichtbaar en zorgen zo voor een nog grondigere reiniging.
Kenmerken en voordelen
Zachte roller voor zachte reiniging
- Bescherming van gevoelige vloeren.
LED's voor betere zichtbaarheid van stof
- Onzichtbaar stof kan zo efficiënt worden verwijderd.
Flexibele aansluiting
- Uitstekende wendbaarheid en eenvoudige reiniging onder meubilair.
Zachte impactbescherming
- Het vuilprofiel aan de zijkanten van de vloerzuigmond beschermt gevoelige plekken.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|265 x 113 x 255
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
- Geverniste parket
- Kurken vloeren