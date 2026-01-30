Dankzij de bijzonder zachte roterende borstel reinigt het mondstuk voor harde vloeren zorgvuldig gevoelige harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, PVC, linoleum en tegels, met een langdurig effect. Het is speciaal ontwikkeld voor de VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily en de VC 7 Cordless yourMax en glijdt zacht en soepel over de vloer. Een ander voordeel is de flexibele verbinding van de zuigmond, wat extreme wendbaarheid en een zeer goede bereikbaarheid onder meubels mogelijk maakt. Andere praktische kenmerken: De LED lichtjes op het vloermondstuk maken vuil beter zichtbaar en zorgen zo voor een nog grondigere reiniging.