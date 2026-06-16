Tube d'aspiration, 2 x, HV et NT, DN 35, longueur de 505 mm, plastique, compatible avec : HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L

Le jeu de tubes d'aspiration se compose de 2 tubes d'aspiration en plastique haut de gamme (DN 35 et longueur de 505 mm chacun). Pour l'aspirateur à main sans fil HV 1/1 Bp et les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.

Spécifications

Données techniques

Largeur nominale standard ( ) DN 35
Quantité (Pièce(s)) 2
Matériau Plastique
Longueur (mm) 505
Couleur anthracite
Poids (kg) 0,3
Poids emballage inclus (kg) 0,3
Dimensions (L × l × h) (mm) 502 x 80 x 40
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