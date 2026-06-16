Standard Frange MF Poils coupés à poches 40 cm

Efficace et simple d'utilisation, la serpillère microfibre avec fixation par poche est idéale avec le chariot à un ou deux seaux ou avec la méthode de pulvérisation. 

La serpillère microfibre est compatible avec tous les supports pour balai à plat avec fixation par poche et idéale avec le chariot à un ou deux seaux avec presse d'essorage ou avec la méthode de pulvérisation. Grâce au mélange de microfibres, de polyester et de bandes abrasives en fibres grossières de polyamide, même les saletés tenaces sont éliminées sans effort. La serpillère microfibre est compatible avec tous les supports pour balai à plat avec fixation par poche et idéale avec le chariot à un ou deux seaux avec presse d'essorage ou avec la méthode de pulvérisation.

Spécifications

Données techniques

Programme STANDARD
Type de sol Sols durs / Sols élastiques
Configuration du sol Sols lisses et texturés
Degré d'encrassement Faible à moyen
Type de textile Textiles réutilisables
Largeur de travail (cm) 40
Fixation des textiles Housses
Matériau 80% PET / 20% PA
Matière textile microfibre
Type de fabrication Tissu à poils
Structure du textile Velours coupé
Température de lavage (°C) max. 90
Recommandation de lavage (°C) 60
Température du sèche-linge (°C) max. 60
Cycles de lavage¹⁾ env. 250
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit / Poids par m² (kg/g/m²) 0,1 / 700
Poids d'emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l) (mm) 400 / 150
Dimensions, emballé (mm) 400 x 150 x 15

¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.

Standard Frange MF Poils coupés à poches 40 cm
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
Détergents