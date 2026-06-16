Microvezel mop Basic, wit, 40cm

Effectief en eenvoudig in gebruik: de microvezelmop met zakken is ideaal voor toepassingen met de emmer- of spuitmethode.

De microvezelmop is compatibel met alle conventionele mophouders met pocket-systeem en kan zowel voor toepassingen met een dubbele emmerwagen, enkele emmerwagen met pers als voor de spuitmethode worden gebruikt. Dankzij de materiaalmix van microvezel, polyester en de schuurstrips van grove polyamidevezels kan zelfs hardnekkig vuil moeiteloos worden verwijderd.

Specificaties

Technische gegevens

Programma STANDARD
Vloertype Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
Bodemgesteldheid Glad en zeer gestructureerd
Mate van vervuiling Laag tot gemiddeld
Soort textiel Herbruikbaar textiel
Werkbreedte (cm) 40
Textiel fixatie Tassen
Materiaal 80% PET / 20% PA
Textiel materiaal Microvezel
Productiemethode: Poolgeweven stof
Textielstructuur Snijpool
Wastemperatuur (°C) max. 90
Wasadvies (°C) 60
Droger temperatuur (°C) max. 60
Wascycli¹⁾ Ongev. 250
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product / gewicht per m² (kg/g/m²) 0,1 / 700
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (l x b) (mm) 400 / 150
Afmetingen, verpakt (mm) 400 x 150 x 15

¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een wasdroger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.

Microvezel mop Basic, wit, 40cm
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
Reinigingsmiddel