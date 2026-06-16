Microvezel mop Basic, wit, 40cm
Effectief en eenvoudig in gebruik: de microvezelmop met zakken is ideaal voor toepassingen met de emmer- of spuitmethode.
De microvezelmop is compatibel met alle conventionele mophouders met pocket-systeem en kan zowel voor toepassingen met een dubbele emmerwagen, enkele emmerwagen met pers als voor de spuitmethode worden gebruikt. Dankzij de materiaalmix van microvezel, polyester en de schuurstrips van grove polyamidevezels kan zelfs hardnekkig vuil moeiteloos worden verwijderd.
Specificaties
Technische gegevens
|Programma
|STANDARD
|Vloertype
|Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
|Bodemgesteldheid
|Glad en zeer gestructureerd
|Mate van vervuiling
|Laag tot gemiddeld
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Werkbreedte (cm)
|40
|Textiel fixatie
|Tassen
|Materiaal
|80% PET / 20% PA
|Textiel materiaal
|Microvezel
|Productiemethode:
|Poolgeweven stof
|Textielstructuur
|Snijpool
|Wastemperatuur (°C)
|max. 90
|Wasadvies (°C)
|60
|Droger temperatuur (°C)
|max. 60
|Wascycli¹⁾
|Ongev. 250
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg/g/m²)
|0,1 / 700
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 / 150
|Afmetingen, verpakt (mm)
|400 x 150 x 15
¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een wasdroger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen