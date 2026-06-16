De microvezelmop is compatibel met alle conventionele mophouders met pocket-systeem en kan zowel voor toepassingen met een dubbele emmerwagen, enkele emmerwagen met pers als voor de spuitmethode worden gebruikt. Dankzij de materiaalmix van microvezel, polyester en de schuurstrips van grove polyamidevezels kan zelfs hardnekkig vuil moeiteloos worden verwijderd.