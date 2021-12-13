Nettoyer l'atelier

Dans les ateliers, il existe une grande variété de tâches de nettoyage, du sol et des surfaces aux véhicules. Afin d'obtenir une propreté impeccable dans tout l'atelier, les appareils et méthodes de nettoyage doivent toujours être utilisés en fonction des besoins de nettoyage. Cela permet de préserver la valeur - mais un atelier propre garantit également la satisfaction des employés et des clients ainsi qu'une plus grande productivité dans l'entreprise.

Nettoyage dans l'atelier

Une grande importance accordée à la propreté et à l'ordre

Dans un atelier, la propreté et l'ordre sont très importants à plusieurs niveaux. D'une part, cela a un impact sur l'impression générale positive de l'entreprise et cela donne aux clients le sentiment que leur véhicule est entre des mains professionnelles et qu'il est manipulé avec soin.

D'autre part, un environnement propre et ordonné est un élément important pour rendre les processus de travail efficaces et sûrs. Si chaque étape de travail doit être interrompue afin de rechercher d'abord le bon outil, ou si de la saleté obstrue le mouvement suivant, les activités les plus simples prennent beaucoup plus de temps que nécessaire et réduisent la productivité.

La méthode dite des 5S peut être utilisée pour organiser judicieusement le lieu de travail et mettre fin au chaos. C'est une méthode du « lean management ». Elle permet de mettre de l'ordre et de mieux structurer l'entreprise en cinq étapes - dérivé des termes japonais Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu et Shitsuke :

  • Tri (Seiri) : un nettoyage en profondeur est à l'ordre du jour. Il ne doit rester que ce qui est vraiment nécessaire. Cela réduira les temps de recherche d'outils et autres à l'avenir.
  • Systématisation (Seiton) : chaque objet se voit attribuer une place fixe. Tout ce qui est fréquemment utilisé est à portée de main. Une approche systématique est nécessaire, l'objectif est d'avoir les trajets les plus courts possibles.
  • Nettoyage (Seiso) : nettoyage du lieu de travail et vérification des équipements. Établir des cycles d'entretien et des responsabilités. L'objectif est la propreté et un environnement de travail agréable. Cela réduit le risque d'accidents du travail.
  • Standardisation (Seiketsu) : apposer des marquages et des étiquettes. Qu'est-ce qui va où ? Définir des standards. Dans les ateliers, les « shadowboards » permettent à chaque employé de comprendre l'organisation du lieu de travail.
  • Pratique de l'autodiscipline et amélioration continue (Shitsuke) : les nouvelles règles doivent devenir une habitude. Déterminer les avantages. La méthode ne peut fonctionner que si chaque employé est prêt à assumer sa responsabilité personnelle.

 

La propreté est une question de sécurité

En termes de sécurité également, le nettoyage des ateliers est plus qu'un mal nécessaire : des sols propres - par exemple sans flaques d'huile - garantissent la sécurité nécessaire et permettent d'éviter les accidents de travail tels que les chutes. L'élimination de la saleté non adhérente avec une balayeuse mécanique ou un aspirateur permet de minimiser le risque de blessure par des objets pointus, par exemple. Une cour balayée régulièrement empêche la saleté non adhérente de pénétrer dans l'atelier, qui ne peut pas se fixer. Si les appareils de nettoyage sont intelligemment intégrés dans les processus de travail, il est possible d'économiser des efforts de nettoyage supplémentaires. Lors des travaux de ponçage, par exemple, des aspirateurs eau et poussières appropriés garantissent que la poussière ne pénètre pas dans l'environnement, mais est aspirée dès qu'elle est produite. 

Établir un plan de nettoyage

Un plan bien pensé qui prévoit un nettoyage régulier de l'atelier représente un effort supplémentaire qui immobilise le personnel. À long terme, cependant, un nettoyage régulier de l'atelier vaut la peine et permet même de réduire les coûts, car les articles de tous les jours bien entretenus tels que les outils ou les revêtements de sol et les meubles conservent leur valeur plus longtemps et doivent être remplacés moins souvent.

Nettoyage en profondeur complet

Un nettoyage en profondeur plus complet doit néanmoins être effectué à intervalles réguliers. Ensuite, par exemple, le sol est soumis à un nettoyage humide en profondeur, les fenêtres nettoyées, les vieux outils triés, les zones rarement utilisées nettoyées, les filtres nettoyés ou remplacés, les taches enlevées, les déchets dangereux correctement éliminés, etc.

Le nettoyage en profondeur de l'atelier doit être programmé à intervalles réguliers - si possible, lorsque, par expérience, on sait qu'il y a un peu moins d'activité et que les locaux sont en grande partie vides.

Nettoyage des sols dans les ateliers : des exigences élevées pour le revêtement de sol

Dans la zone de l'atelier, le revêtement de sol est soumis à des exigences complètement différentes de celles qui s'appliquent dans les salles des clients ou les bureaux, par exemple : en plus de la robustesse et des propriétés antidérapantes, la résistance aux alcalis et aux acides est également très importante. Les outils lourds, par exemple, peuvent tomber à plusieurs reprises sur le sol, sans que celui-ci ne s'écaille immédiatement. Les huiles, les graisses et l'humidité rendent le sol glissant. Par conséquent, il doit y avoir des propriétés antidérapantes pour éviter les accidents. La poussière qui repose déjà au sol peut réduire considérablement la sécurité des sols durs. Environ 30 % de l'ensemble des accidents du travail signalés surviennent en courant ou en marchant, ce qui signifie qu'ils ont lieu souvent à la suite d'un trébuchement, d'une glissade ou d'une chute. Enfin, un entretien régulier et un nettoyage en profondeur aident à préserver la valeur du revêtement de sol. Le sable, la poussière et d'autres particules de saleté peuvent endommager la surface et la rendre rugueuse. Cela offre non seulement une meilleure adhérence pour la saleté, mais entraîne également une plus grande usure du sol.

Un nettoyage régulier du sol avec la technologie mécanique est nécessaire afin de répondre aux exigences de propreté, de préservation de la valeur et de sécurité. Selon le revêtement, une procédure différente est nécessaire :

Nettoyage de sols de grès cérame fin
Entretien et nettoyage de la chape de ciment
Nettoyage et entretien des carreaux en céramique

Tâches de nettoyage dans les ateliers

Projection de neige carbonique dans l'atelier automobile
Aménager une piste de lavage
Préparation et nettoyage de véhicule
Nettoyage de place de stationnement
Entrepôt
Nettoyage de bureaux

Produits adaptés à votre domaine d'application

La saleté tenace et les huiles grasses peuvent s'accumuler partout et sont parfois difficiles à éliminer. Toute contamination doit être soigneusement nettoyée afin d'augmenter la sécurité du travail dans l'atelier.

Un nettoyage efficace du véhicule élimine à la fois les petits résidus et la saleté tenace. Pour cela, il faut utiliser le bon détergent et l'appareil de nettoyage adapté. Chaque véhicule a des exigences de nettoyage qui lui sont propres. Les différences de forme et de matière, ainsi que l'encrassement doivent être pris en compte lors du nettoyage, de l'entretien et de la maintenance du véhicule.

Un espace extérieur net participe grandement à donner un aspect général propre. En raison de l'utilisation intensive et de l'exposition permanente aux intempéries, différents types de saleté s'y accumulent rapidement. Cela est évité tout au long de l'année grâce à un équipement de nettoyage puissant.

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