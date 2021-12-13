Nettoyer l'atelier
Dans les ateliers, il existe une grande variété de tâches de nettoyage, du sol et des surfaces aux véhicules. Afin d'obtenir une propreté impeccable dans tout l'atelier, les appareils et méthodes de nettoyage doivent toujours être utilisés en fonction des besoins de nettoyage. Cela permet de préserver la valeur - mais un atelier propre garantit également la satisfaction des employés et des clients ainsi qu'une plus grande productivité dans l'entreprise.
Une grande importance accordée à la propreté et à l'ordre
Dans un atelier, la propreté et l'ordre sont très importants à plusieurs niveaux. D'une part, cela a un impact sur l'impression générale positive de l'entreprise et cela donne aux clients le sentiment que leur véhicule est entre des mains professionnelles et qu'il est manipulé avec soin.
D'autre part, un environnement propre et ordonné est un élément important pour rendre les processus de travail efficaces et sûrs. Si chaque étape de travail doit être interrompue afin de rechercher d'abord le bon outil, ou si de la saleté obstrue le mouvement suivant, les activités les plus simples prennent beaucoup plus de temps que nécessaire et réduisent la productivité.
La propreté est une question de sécurité
En termes de sécurité également, le nettoyage des ateliers est plus qu'un mal nécessaire : des sols propres - par exemple sans flaques d'huile - garantissent la sécurité nécessaire et permettent d'éviter les accidents de travail tels que les chutes. L'élimination de la saleté non adhérente avec une balayeuse mécanique ou un aspirateur permet de minimiser le risque de blessure par des objets pointus, par exemple. Une cour balayée régulièrement empêche la saleté non adhérente de pénétrer dans l'atelier, qui ne peut pas se fixer. Si les appareils de nettoyage sont intelligemment intégrés dans les processus de travail, il est possible d'économiser des efforts de nettoyage supplémentaires. Lors des travaux de ponçage, par exemple, des aspirateurs eau et poussières appropriés garantissent que la poussière ne pénètre pas dans l'environnement, mais est aspirée dès qu'elle est produite.
Établir un plan de nettoyage
Un plan bien pensé qui prévoit un nettoyage régulier de l'atelier représente un effort supplémentaire qui immobilise le personnel. À long terme, cependant, un nettoyage régulier de l'atelier vaut la peine et permet même de réduire les coûts, car les articles de tous les jours bien entretenus tels que les outils ou les revêtements de sol et les meubles conservent leur valeur plus longtemps et doivent être remplacés moins souvent.
Nettoyage en profondeur complet
Un nettoyage en profondeur plus complet doit néanmoins être effectué à intervalles réguliers. Ensuite, par exemple, le sol est soumis à un nettoyage humide en profondeur, les fenêtres nettoyées, les vieux outils triés, les zones rarement utilisées nettoyées, les filtres nettoyés ou remplacés, les taches enlevées, les déchets dangereux correctement éliminés, etc.
Le nettoyage en profondeur de l'atelier doit être programmé à intervalles réguliers - si possible, lorsque, par expérience, on sait qu'il y a un peu moins d'activité et que les locaux sont en grande partie vides.
Nettoyage des sols dans les ateliers : des exigences élevées pour le revêtement de sol
Dans la zone de l'atelier, le revêtement de sol est soumis à des exigences complètement différentes de celles qui s'appliquent dans les salles des clients ou les bureaux, par exemple : en plus de la robustesse et des propriétés antidérapantes, la résistance aux alcalis et aux acides est également très importante. Les outils lourds, par exemple, peuvent tomber à plusieurs reprises sur le sol, sans que celui-ci ne s'écaille immédiatement. Les huiles, les graisses et l'humidité rendent le sol glissant. Par conséquent, il doit y avoir des propriétés antidérapantes pour éviter les accidents. La poussière qui repose déjà au sol peut réduire considérablement la sécurité des sols durs. Environ 30 % de l'ensemble des accidents du travail signalés surviennent en courant ou en marchant, ce qui signifie qu'ils ont lieu souvent à la suite d'un trébuchement, d'une glissade ou d'une chute. Enfin, un entretien régulier et un nettoyage en profondeur aident à préserver la valeur du revêtement de sol. Le sable, la poussière et d'autres particules de saleté peuvent endommager la surface et la rendre rugueuse. Cela offre non seulement une meilleure adhérence pour la saleté, mais entraîne également une plus grande usure du sol.
Un nettoyage régulier du sol avec la technologie mécanique est nécessaire afin de répondre aux exigences de propreté, de préservation de la valeur et de sécurité. Selon le revêtement, une procédure différente est nécessaire :