Nettoyage des sols dans les ateliers : des exigences élevées pour le revêtement de sol

Dans la zone de l'atelier, le revêtement de sol est soumis à des exigences complètement différentes de celles qui s'appliquent dans les salles des clients ou les bureaux, par exemple : en plus de la robustesse et des propriétés antidérapantes, la résistance aux alcalis et aux acides est également très importante. Les outils lourds, par exemple, peuvent tomber à plusieurs reprises sur le sol, sans que celui-ci ne s'écaille immédiatement. Les huiles, les graisses et l'humidité rendent le sol glissant. Par conséquent, il doit y avoir des propriétés antidérapantes pour éviter les accidents. La poussière qui repose déjà au sol peut réduire considérablement la sécurité des sols durs. Environ 30 % de l'ensemble des accidents du travail signalés surviennent en courant ou en marchant, ce qui signifie qu'ils ont lieu souvent à la suite d'un trébuchement, d'une glissade ou d'une chute. Enfin, un entretien régulier et un nettoyage en profondeur aident à préserver la valeur du revêtement de sol. Le sable, la poussière et d'autres particules de saleté peuvent endommager la surface et la rendre rugueuse. Cela offre non seulement une meilleure adhérence pour la saleté, mais entraîne également une plus grande usure du sol.

Un nettoyage régulier du sol avec la technologie mécanique est nécessaire afin de répondre aux exigences de propreté, de préservation de la valeur et de sécurité. Selon le revêtement, une procédure différente est nécessaire :