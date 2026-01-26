Висококачествените резервни дюзи позволяват бърза и лесна смяна на основните дюзи на T-Racer T 7 Plus, T 5 и T 450. Включва три чифта дюзи за различни класове на ефективност на миенето под налягане и две скоби за закрепването им на място. За T-Racer T 7 Plus и T 450 захранващата дюза за почистване на ъгли и ръбове, както и дюзата за изплакване за изплакване на почистената зона са част от комплекта.