T-Racer резервни дюзи
Висококачествените резервни дюзи гарантират лесна смяна на дюзите и са подходящи за приспособленията за почистване на повърхности T-Racer T 7 Plus, T 5 и T 450. Включва дюзи за различни класове на производителност на водоструйките.
Висококачествените резервни дюзи позволяват бърза и лесна смяна на основните дюзи на T-Racer T 7 Plus, T 5 и T 450. Включва три чифта дюзи за различни класове на ефективност на миенето под налягане и две скоби за закрепването им на място. За T-Racer T 7 Plus и T 450 захранващата дюза за почистване на ъгли и ръбове, както и дюзата за изплакване за изплакване на почистената зона са част от комплекта.
Характеристики и предимства
Резервна дюза
- Бърза и лесна смяна на стари дюзи.
- Много високо качество за дълъг срок на експлоатация.
Плоска струя с високо налягане
- Равномерно почистване и разтваряне на упорити замърсявания.
Мощно почистване с високо налягане
- Ефективно премахване и почистване на мръсотия.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,019
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,029
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|17 x 17 x 18
За други модели моля да се обръщате към някой от нашите сервизни партньори или към търговец на Kärcher.