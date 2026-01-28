CA 40 R препарат за чистене на стъкла, готов за употреба, 5л
Препарат за чистене на стъкла, готов за употреба, подходящ и за пластмасови повърхности. Бързо изсъхва и не оставя следи. Блок от 12 бутилки, включително 2 глави за разпръскване. За до 40 приложения на глава за разпръскване.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|5
|Опаковъчна единица (бр.)
|2
|Ниво на pH
|7
|Тегло (кг)
|4,945
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|5,315
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|192 x 145 x 248
Сфера на приложение
- Почистване на стъкло