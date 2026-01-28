CA 40 R препарат за чистене на стъкла, готов за употреба, 5л

Препарат за чистене на стъкла, готов за употреба, подходящ и за пластмасови повърхности. Бързо изсъхва и не оставя следи. Блок от 12 бутилки, включително 2 глави за разпръскване. За до 40 приложения на глава за разпръскване.