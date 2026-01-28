Embout amovible Universal pour WB 130
Idéal pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique : l'embout amovible Universal pour la brosse de lavage rotative WB 130.
Les poils transparents de cet embout pour brosse de lavage s'utilisent de manière universelle pour diverses tâches de nettoyage. L'embout amovible Universal pour la brosse de lavage rotative WB 130 est idéal pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique.
Caractéristiques et avantages
Poils souples transparents
- Action de nettoyage douce et efficace
Peut être utilisé n'importe où
- Pour toutes les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique.
Accessoire en option
- Encore plus de possibilités d'utilisation pour la brosse de lavage rotative WB 130.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|113 x 113 x 46
Domaines d'utilisation
- Véhicules
- Motos et scooters
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Jardin d'hiver
- Portes de garage
- Stores vénitiens/volets roulants
- Écrans de séparation
- Revêtement de balcon
- Rebords de fenêtre