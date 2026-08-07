Kit de buses pour dispositif d'hydrosablage 060
Jeu de buses de sablage, pour positions 28/29. Comprend buse pour hydrosablage et porte-buse. Uniquement pour le dispositif d'hydrosablage 4762-010/-022
Le kit de buses spécifique à l'appareil garantit une performance optimale du dispositif d'hydrosablage Kärcher. Il est composé d'une buse pour hydrosablage et d'un insert de buse. Uniquement en association avec le dispositif d'hydrosablage 4.762-010/-022.
Spécifications
Données techniques
|Filetage des raccords
|M22 x 1,5
|Poids emballage inclus (kg)
|0.4
Pièces de rechange Kit de buses pour dispositif d'hydrosablage 060
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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