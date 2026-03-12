Lance Multi Jet 3 en 1 MJ 145 pour K 5 (Premium) FC Plus et Smart Control
Tout-en-un : La lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1 de Kärcher pour les nettoyeurs haute pression K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus et K 5 Premium Full Control Plus (à partir de l'année-modèle 2017).
Changez tout simplement le jet, et non plus la lance d'arrosage. La lance Multi Jet 3 en 1 combine en effet 3 types de jets et permet de changer en continu entre un jet plat haute pression, une buse rotative et un jet à détergent en tournant tout simplement la lance d'arrosage. De plus, la pression appropriée peut être ajustée rapidement et facilement grâce aux boutons du pistolet. La lance Multi Jet 3 en 1 est la solution polyvalente adaptée aux nettoyeurs haute pression Kärcher K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus et K 5 Premium Full Control Plus (à partir de l'année-modèle 2017).
Caractéristiques et avantages
Un contrôle total en deux mains
- Régulation de pression en continu grâce au pistolet intelligent.
Pas de changement difficile de la lance
- Tournez tout simplement la lance pour sélectionner le jet correct.
Trois types de jet dans une seule lance
- Jet à détergent, jet rotatif en jet plat à haute pression réglables en continu – pour un travail flexible.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.5
|Poids emballage inclus (kg)
|0.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|445 x 63 x 63
Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97)
Domaines d'utilisation
- Véhicules
- Motos et scooters
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Murs de jardin et de pierre
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Clôtures