Préfiltre pour les pompes d'évacuation, petit
Protège la pompe d'évacuation et augmente sa sécurité de fonctionnement : le préfiltre robuste et facile à installer pour les pompes d'évacuation SP 9.000 à SP 16.000 Flat/Dirt et SP 1 à SP 5 Flat/Dirt.
Le préfiltre robuste peut être installé en option sur la pompe d'évacuation. L'utilisation du préfiltre est notamment conseillée lorsque la pompe est employée dans des eaux très chargées comme celles des excavations ou en cas d'inondation. Le filtre permet de retenir les grosses particules de saleté pour éviter qu'elles pénètrent dans la pompe. Cela protège la roue à aubes de la pompe et empêche une obstruction de la pompe par des branches ou des particules de saleté, augmentant ainsi sa sécurité de fonctionnement. Le préfiltre pour pompe est compatible avec les pompes d'évacuation SP 9.000 à SP 16.000 Flat/Dirt ainsi que SP 1 à SP 5 Flat/Dirt et possède un maillage d'env. 5 millimètres.
Caractéristiques et avantages
Préfiltre robuste
- Protection de la pompe contre les blocages suite aux branches ou aux particules d'ordure et augmentation de la fiabilité opérationnelle.
Système de clic
- Rattachement simple et rapide aux pompes d'évacuation.
largeur de maille de 5 mm
- Le débit n'a pas diminué, mais la fiabilité opérationnelle a augmentée.
Spécifications
Données techniques
|Taille des mailles (mm)
|5
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|177 x 179 x 53
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Filtration des impuretés dans l'eau