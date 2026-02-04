Set de flexible haute pression HK 12
Set d’accessoires avec flexible haute pression de 12 m, poignée-pistolet et adaptateur Quick Connect pour les classes K 2 à K 7. Pour tous les nettoyeurs haute pression Kärcher sans enrouleur de flexible produits entre 1992 et 2017.
Ce set d’accessoires inclut un flexible haute pression de 12 mètres de long, une poignée-pistolet ergonomique et un adaptateur Quick Connect pour les classes K 2 à K 7. Il convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher à partir de l’année-modèle 1992 (sauf appareils à enrouleur de flexible).
Caractéristiques et avantages
Adaptateur
- Séparation simple du tuyau de pression du pistolet de pulvérisation et de l'appareil.
- Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Flexible haute pression
- Avec des adaptateurs Quick Connect pour une fixation rapide.
Pistolet haute pression
- Pour un travail ergonomique.
Spécifications
Données techniques
|Température (°C)
|max. 60
|Pression max. (bar)
|180
|Longueur (m)
|12
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|1.5
|Poids emballage inclus (kg)
|1.8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|551 x 250 x 250
Pièces de rechange Set de flexible haute pression HK 12
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.