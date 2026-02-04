Suceur de lavage pour fentes SE

Le suceur de lavage pour fentes pratique, disponible comme accessoire pour les injecteurs-extracteurs permet l'injection-extraction même dans les endroits difficiles d'accès et les interstices étroits des meubles capitonnés ou dans la voiture.

Avec le suceur de lavage pour fentes maniable, tous les injecteurs-extracteurs Kärcher des gammes d'appareils SE 4, SE 5 et SE 6 disposent d'un accessoire pratique pour l'injection-extraction dans les endroits difficiles d'accès et les interstices étroits. Sur les meubles capitonnés et dans la voiture, il permet d'obtenir un résultat de nettoyage optimal avec encore plus de confort et encore moins d'efforts. Ce suceur fin injecte la solution de nettoyage jusqu'au cœur des fibres grâce à la pression et aspire à nouveau cette dernière en même temps que la saleté décollée. La saleté et les odeurs sont ainsi efficacement éliminées.

Caractéristiques et avantages
Suceur de lavage pour fentes SE: Adapté à tous les injecteurs-extracteurs Kärcher des gammes d'appareils SE 4, SE 5 et SE 6
Suceur de lavage pour fentes SE: Fonction d'injection / extraction
Utilisation flexible, même dans les endroits exigus ou difficiles d'accès.
Suceur de lavage pour fentes SE: Technologie d'injection-extraction Kärcher éprouvée
Pour un résultat de nettoyage optimal.
Spécifications

Données techniques

Largeur nominale standard (mm) 35
Couleur noir
Poids (kg) 0.1
Poids emballage inclus (kg) 0.1
Dimensions (L × l × h) (mm) 241 x 44 x 65
Domaines d'utilisation
  • Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)