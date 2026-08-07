Suceur pour sol commutable, DN 32, largeur 280 mm, avec crochet de stationnement, adapté aux surfaces textiles et dures
Suceur pour sol commutable en plastique d'une largeur de 280 mm et de diamètre nominal DN 32 pour le nettoyage des surfaces textiles et dures. Avec crochet de stationnement pratique.
Spécifications
Données techniques
|Largeur nominale standard ( )
|DN 32
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Largeur (mm)
|280
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.7
|Poids emballage inclus (kg)
|0.7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|280 x 260 x 75