Cisaille à gazon et à arbustes à batterie GSH 18-20 Battery
Des lignes parfaites : la cisaille à herbe et à arbustes 2 en 1 sans fil GSH 18-20 Battery permet de tailler les bordures de pelouse avec précision et de sculpter les arbustes. Pour des résultats de coupe nets.
Signe d'un jardin parfaitement entretenu, les contours précis ravissent l'œil du jardinier. Cependant, la tondeuse ne permet pas de produire une bordure nette le long des dalles, des sentiers ou d'une terrasse. C'est précisément là qu'entre en jeu la puissante cisaille à herbe et à arbustes sans fil GSH 18-20 Battery. Grâce au couteau à herbe d'une largeur de 12 centimètres, la bordure de pelouse n'aura jamais été taillée avec autant de précision. De plus, son faible poids et sa batterie performante en font l'outil parfait pour les intervalles de travail prolongés et les coupes puissantes. Et ce n'est pas tout : les arbustes sont, eux aussi, parfaitement entretenus - bien entendu grâce au couteau adapté. Le taille-buissons d'une longueur de 20 centimètres doté de lames à deux tranchants, affûtées au diamant, s'encliquette en un tour de main sans outils à l'aide du système à visser. Une fois tous les bords irréguliers rectifiés et toutes les branches rebelles sculptées, l'appareil 2 en 1 polyvalent se range très facilement dans une remise ou au garage en le suspendant par l'œillet de fixation intégré dans la protection des pointes. Jusqu'à la prochaine utilisation de sa force.
Caractéristiques et avantages
Fonction 2 en 1Changement facile entre couteau à herbe et taille-buissons, en fonction des besoins.
Changement des couteaux sans outilsGrâce au système à visser intelligent.
Couteaux affûtés au diamant avec lames de coupe à deux tranchantsPermettent d'obtenir des résultats précis.
Protection en bout de lamier et œillet de fixation
- Pour un rangement peu encombrant.
Design ergonomique de la poignée
- Pour une agréable prise en main, même pendant les interventions prolongées.
Interrupteur de sécurité
- Empêche tout démarrage accidentel de la cisaille à herbe et à arbustes.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie. Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion. La batterie interchangeable peut être utilisée dans d'autres appareils de la plateforme Kärcher Battery Power 18 V.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Longueur de coupe taille-buissons (cm)
|20
|Entredent taille-buissons (mm)
|10
|Largeur de coupe couteau à herbe (cm)
|12
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Rendement par charge de la batterie – coupe d'arbustes * (m)
|max. 800 (2,5 Ah) / max. 1600 (5,0 Ah)
|Rendement par charge de la batterie – coupe de gazon (m)
|max. 1000 (2,5 Ah) / max. 2000 (5,0 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie ** (min)
|max. 100 (2,5 Ah) / max. 200 (5,0 Ah)
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|1.2
|Poids emballage inclus (kg)
|2.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|582 x 100 x 174
* Longueur de lamier mètres courants /
** Application avec couteau à gazon
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Taille-buissons
- Couteau à herbe
- Protection des pointes
Équipement
- OEillet de suspension
Domaines d'utilisation
- Bordures de pelouse
- Arbustes
- Buissons
