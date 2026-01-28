Lampe multifonctions à batterie MFL 2-18
La lampe multifonction sans fil apporte la lumière partout où vous en avez besoin. Avec fonction de batterie de secours pour recharger les appareils électroniques comme les smartphones ou les tablettes.
La lampe multifonction sans fil pratique assure un meilleur éclairage partout où vous avez besoin de plus de lumière pour travailler dans le noir ou pendant vos activités de loisir. Avec 2 niveaux de luminosité et un maximum de 280 lumens, la lampe peut être réglée de façon optimale selon les différentes utilisations. La tête d'éclairage pivotante flexible avec 2 articulations permet un éclairage ciblé. Grâce à sa poignée de transport, la lampe sans fil est facile à transporter. Batterie de secours multi-usage : un port USB-A et un port USB-C permettent de recharger différents petits appareils électroniques comme les smartphones ou les tablettes. Le bouton d'activation des ports USB évite que du courant soit consommé en veille lorsque les ports USB ne sont pas utilisés. Après trente secondes sans appareil raccordé, les ports USB se désactivent, prévenant ainsi une décharge trop rapide de la batterie.
Caractéristiques et avantages
Deux niveaux de luminositéAjustement optimal de la luminosité en fonction de la situation d'utilisation selon le fait qu'une luminosité maximale ou une lumière tamisée soit requise. Émission de lumière maximale 280 lumens.
Tête d'éclairage pivotante flexible avec 2 articulationsPour un éclairage optimal, la lumière peut être dirigée dans toutes les directions, quelle que soit la position de la lampe sans fil.
Batterie de secours intégrée1 × USB-A et 1 × USB-C. Permet de recharger les petits appareils électroniques comme les smartphones ou les tablettes si aucun raccordement au secteur n'est disponible.
Poignée de transport confortable
- Taille compacte, facile à porter.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- L'appareil peut être alimenté avec toutes les batteries Kärcher Battery Power 18 V.
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Niveaux de luminosité
|2
|Flux lumineux (lm)
|max. 280
|Puissance de sortie USB-A (A)
|0.5
|Puissance de sortie USB-C (A)
|2
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 540 (2,5 Ah) / max. 1080 (5,0 Ah)
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|0.4
|Poids emballage inclus (kg)
|0.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|100 x 102 x 199
Équipement
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Interface USB-A
- Interface USB-C
Domaines d'utilisation
- Grenier
- Cave
- Atelier
- Balcon
- Terrasses
- En déplacement
- Tente/équipement de camping
Pièces de rechange MFL 2-18
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.