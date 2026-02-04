Taille-haie à batterie HGE 2-18
Le taille-haie HGE 2-18 avec une longueur de coupe de 45 cm permet un travail sans fil et flexible grâce à son faible poids et à son fonctionnement sur batterie.
Des haies splendides sans effort avec le taille-haie 18 V HGE 2-18. Grâce à son faible poids et au design ergonomique de la poignée, le HGE 2-18 offre une prise en main parfaite afin de venir facilement à bout des tâches prolongées. La lame affûtée au diamant avec une longueur de coupe de 45 centimètres et un écartement des dents de 18 millimètres permet d'obtenir des coupes précises et nettes. La protection robuste en bout de lamier prévient un endommagement de la lame lors des coupes le long des murets ou des clôtures. Une fois le jardinage terminé, l'œillet de suspension pratique intégré au boîtier offre une solution astucieuse pour un stockage peu encombrant. De plus, un transport sécurisé ainsi qu'un stockage protégé sont assurés par la protection des pointes facile à mettre en place.
Caractéristiques et avantages
LégerMême en cas d'utilisation prolongée, les épaules et les bras ne se fatiguent pas.
Lame affûtée au diamantLa lame garantit un résultat de coupe précis.
Guide-chaîneProtège la lame et évite d'endommager les bâtiments et les sols.
Mise en route en sécurité à deux mains
- Empêche tout démarrage accidentel du taille-haies.
Design ergonomique de la poignée
- Pour une prise en main agréable et sûre, même en cas d'utilisation prolongée.
OEillet de suspension
- Pour un rangement peu encombrant, l'appareil est doté d'un œillet de suspension intégré dans la poignée.
Protection des pointes
- Facile à fixer, pour un transport sécurisé jusqu'au lieu d'utilisation et pour un stockage sécurisé du taille-haie.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Technologie temps réel avec afficheur LCD de la batterie : affichage de l'autonomie restante, du temps de charge restant et de la capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- L'appareil peut être alimenté avec toutes les batteries Kärcher Battery Power 18 V.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Longueur de coupe (cm)
|45
|Espacement des dents (mm)
|18
|Vitesse de coupe (coupes/min)
|2450
|Type de lame de coupe
|Découpé au laser, affûté au diamant
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Autonomie par charge de batterie * (m²)
|max. 210 (2,5 Ah) / max. 420 (5,0 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|2.3
|Poids emballage inclus (kg)
|3.7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|878 x 193 x 185
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Protection des pointes
Équipement
- Guide-chaîne
- OEillet de suspension
Domaines d'utilisation
- Haies
- Buissons
Accessoires
Tous les produits compatibles avec la batterie
Pièces de rechange HGE 2-18
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.