Taille-haie à batterie HGE 2-18 BATTERY SET
Le taille-haie HGE 2-18 Battery Set permet un travail sans fil grâce à son faible poids et à son fonctionnement sur batterie, associés à une longueur de coupe de 45 cm. Batterie et chargeur inclus.
Des haies splendides sans effort avec le taille-haie 18 V HGE 2-18 Battery Set. Son faible poids et le design ergonomique de la poignée permettent un travail particulièrement confortable et sans fatigue, même lors des utilisations prolongées. La lame affûtée au diamant avec une longueur de coupe de 45 centimètres et un écartement des dents de 18 millimètres garantit toujours des résultats précis et des coupes nettes. Lors des coupes le long des murets ou des clôtures, la protection robuste en bout de lamier prévient tout endommagement de la lame. Une fois le jardinage terminé, l'appareil se range au mur pour un encombrement minimal grâce à l'œillet de suspension pratique intégré au boîtier. La protection des pointes facile à mettre en place assure en outre un transport sécurisé et un stockage protégé. Pour que vous soyez immédiatement opérationnel, le taille-haie 18 V HGE 2-18 Battery Set est fourni avec une batterie et un chargeur.
Caractéristiques et avantages
LégerMême en cas d'utilisation prolongée, les épaules et les bras ne se fatiguent pas.
Lame affûtée au diamantLa lame garantit un résultat de coupe précis.
Guide-chaîneProtège la lame et évite d'endommager les bâtiments et les sols.
Mise en route en sécurité à deux mains
- Empêche tout démarrage accidentel du taille-haies.
Design ergonomique de la poignée
- Pour une prise en main agréable et sûre, même en cas d'utilisation prolongée.
OEillet de suspension
- Pour un rangement peu encombrant, l'appareil est doté d'un œillet de suspension intégré dans la poignée.
Protection des pointes
- Facile à fixer, pour un transport sécurisé jusqu'au lieu d'utilisation et pour un stockage sécurisé du taille-haie.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie. Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion. La batterie interchangeable peut être utilisée dans d'autres appareils de la plateforme Kärcher Battery Power 18 V.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Longueur de coupe (cm)
|45
|Espacement des dents (mm)
|18
|Réglage de la vitesse
|Non
|Vitesse de coupe (coupes/min)
|2450
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Capacité (Ah)
|2
|Autonomie par charge de batterie * (m²)
|max. 170 (2,0 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 30 (2,0 Ah)
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur standard (min)
|94
|Courant de charge (A)
|1.5
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|2.3
|Poids emballage inclus (kg)
|4.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|878 x 193 x 185
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur compris
- Batterie: Batterie Battery Power 18 V/2,0 Ah (1 pièce)
- Chargeur: chargeur standard Battery Power 18 V (1 pièce)
- Protection des pointes
Équipement
- Guide-chaîne
- OEillet de suspension
Domaines d'utilisation
- Haies
- Buissons
