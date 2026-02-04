Taille-haie à batterie HGE 3-18 BATTERY SET
Avec batterie et chargeur rapide : le taille-haie HGE 3-18 Battery Set permet un travail en tout confort grâce à la poignée rotative et à une longueur de coupe de 50 cm.
Tailler les haies en toute facilité grâce au taille-haie 18 V HGE 3-18 Battery Set. La poignée rotative, orientable à 90°, permet une coupe verticale en tout confort et s'ajuste parfaitement à vos conditions de travail. Avec une longueur de coupe de 50 centimètres et un écartement des dents de 22 millimètres, la lame affûtée au diamant garantit des résultats précis et nets à chaque utilisation. Même les grosses branches ne sont plus un obstacle grâce à la fonction de scie intégrée. Pour une élimination plus facile, le collecteur de déchets facile à fixer amène les branches coupées directement par terre lors des coupes horizontales. La protection en bout de lamier offre une protection fiable de la lame contre les dommages et facilite la coupe le long des murets ou des bâtiments. Une fois le travail terminé, le taille-haie se range avec un encombrement minimal grâce à l'œillet de suspension intégré. Pour un stockage sécurisé de la lame, une protection des pointes est incluse, permettant également un rangement optimal du collecteur de déchets. Le taille-haie 18 V HGE 3-18 Battery Set de Kärcher est fourni avec une batterie et un chargeur rapide pour que vous puissiez commencer le jardinage immédiatement.
Caractéristiques et avantages
Poignée orientablePermet une utilisation confortable pour tailler les haies. La poignée est orientable à 90° vers la gauche et la droite et convient donc aux gauchers comme aux droitiers.
Collecteur de déchetsEmpêche les déchets de taille de tomber dans la haie et les amène confortablement par terre devant l'utilisateur.
Fonction de scieParticulièrement pratique pour les haies comportant de grosses branches par endroits.
Lame affûtée au diamant
- La lame garantit un résultat de coupe précis.
Design ergonomique de la poignée
- Pour une prise en main agréable et sûre, même en cas d'utilisation prolongée.
Guide-chaîne
- Protège la lame et évite d'endommager les bâtiments et les sols.
Mise en route en sécurité à deux mains
- Empêche tout démarrage accidentel du taille-haies.
OEillet de suspension
- Pour un rangement peu encombrant, l'appareil est doté d'un œillet de suspension intégré dans la poignée.
Protection des pointes
- Facile à fixer, pour un transport sécurisé jusqu'au lieu d'utilisation et pour un stockage sécurisé du taille-haie.
- Le collecteur de déchets pour être fixé sur la protection des pointes pour le transport ou le stockage.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- La batterie de rechange est adaptée aux plateformes Battery Power 18 V.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Longueur de coupe (cm)
|50
|Espacement des dents (mm)
|22
|Vitesse de coupe (coupes/min)
|2450
|Type de lame de coupe
|Découpé au laser, affûté au diamant
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Capacité (Ah)
|2
|Autonomie par charge de batterie * (m²)
|max. 190 (2,0 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 30 (2,0 Ah)
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|41 / 73
|Courant de charge (A)
|2.5
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|2.4
|Poids emballage inclus (kg)
|5.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|921 x 193 x 185
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur compris
- Batterie: Batterie Battery Power 18 V/2,0 Ah (1 pièce)
- Chargeur: chargeur rapide Battery Power 18 V (1 pièce)
- Protection des pointes
- Collecteur de déchets
Équipement
- Poignée: orientable
- Fonction de scie
- Guide-chaîne
- OEillet de suspension
Domaines d'utilisation
- Haies
- Buissons
Accessoires
Pièces de rechange HGE 3-18 BATTERY SET
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.