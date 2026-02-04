La puissante batterie lithium-ion de 36 volts de notre balayeuse aspirante pour moquettes CVS 65/1 Bp permet un nettoyage des moquettes très efficace pendant jusqu'à soixante minutes d'affilée. Ce qui correspond à un rendement surfacique pouvant aller jusqu'à 1 800 m² avec une seule charge de la batterie. La balayeuse pour moquettes est particulièrement adaptée au nettoyage du non tissé aiguilleté et du velours court. Le balai principal de l'appareil pouvant être adapté de manière optimale à un large éventail de types de moquette, il peut également être utilisé sans problème sur les moquettes bouclées et le velours long. Le réglage précis permet également de prévenir tout endommagement de la moquette et de réduire l'usure du balai. Ainsi, la CVS 65/1 Bp offre les résultats de nettoyage d'un aspiro-brosseur pour moquettes dès le premier passage et convient également aux utilisations dans des lieux sensibles au bruit grâce à son faible niveau sonore de 56 dB(A). Elle dispose en outre d'un système de filtre HEPA à 2 phases pour un travail sans poussière, d'une brosse latérale pour nettoyer dans les coins et le long des bords ainsi que de grosses roues. Le chargeur et la batterie ne sont pas inclus dans la fourniture.