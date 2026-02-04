Balayeuse aspirante pour moquettes CVS 65/1 Bp
Balayeuse pour moquettes CVS 65/1 Bp, fonctionnant sur batterie et silencieuse, pour le nettoyage des moyennes et grandes surfaces de moquette. La balayeuse pour moquettes dispose d'un système de filtration à 2 phases.
La puissante batterie lithium-ion de 36 volts de notre balayeuse aspirante pour moquettes CVS 65/1 Bp permet un nettoyage des moquettes très efficace pendant jusqu'à soixante minutes d'affilée. Ce qui correspond à un rendement surfacique pouvant aller jusqu'à 1 800 m² avec une seule charge de la batterie. La balayeuse pour moquettes est particulièrement adaptée au nettoyage du non tissé aiguilleté et du velours court. Le balai principal de l'appareil pouvant être adapté de manière optimale à un large éventail de types de moquette, il peut également être utilisé sans problème sur les moquettes bouclées et le velours long. Le réglage précis permet également de prévenir tout endommagement de la moquette et de réduire l'usure du balai. Ainsi, la CVS 65/1 Bp offre les résultats de nettoyage d'un aspiro-brosseur pour moquettes dès le premier passage et convient également aux utilisations dans des lieux sensibles au bruit grâce à son faible niveau sonore de 56 dB(A). Elle dispose en outre d'un système de filtre HEPA à 2 phases pour un travail sans poussière, d'une brosse latérale pour nettoyer dans les coins et le long des bords ainsi que de grosses roues. Le chargeur et la batterie ne sont pas inclus dans la fourniture.
Caractéristiques et avantages
Fonctionnement sur batterie autonome
- Jusqu'à 60 minutes de fonctionnement continu en une seule charge de batterie.
- Logement intégré pour une seconde batterie de secours.
- Grand afficheur bien visible pour l'autonomie restante de la batterie en minutes.
Système de filtre HEPA efficace à 2 phases.
- Décolmatage automatique du préfiltre pour un travail sans poussière et des résultats parfaits
- Filtre HEPA efficace (99,97 % à 0,3 µm) pour un air rejeté propre est sans particules.
- Retrait et nettoyage faciles de la cassette filtrante.
Très faible niveau sonore
- Pour une utilisation dans les zones sensibles au bruit et au moment des activités professionnelles.
Excellents résultats de nettoyage
- Rouleau-balai à réglage intuitif avec afficheur à LED pour une pression de contact optimale.
- Les meilleurs résultats de nettoyage déjà après un seul passage.
- Possibilité de réajuster le balai en cas d'usure.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Largeur de travail (mm)
|450
|Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)
|625
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|1800
|Dépression (mbar)
|1
|Volume de la cuve (l)
|20
|Puissance absorbée (W)
|300
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|56
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|36
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|36.9
|Poids emballage inclus (kg)
|43.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|980 x 675 x 1070
Inclus dans la livraison
- Sac à accessoires
Équipement
- Classe de poussière: M
- Décolmatage automatique du filtre
- Balai principal réglable
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Immeubles de bureau
- Hôtels
- Aéroports
- Idéal pour un nettoyage courant dans les centres commerciaux, les bureaux, les hôtels et les aéroports