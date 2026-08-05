Équipée de série d'une batterie lithium de 180 Ah à recharge rapide et adaptée aux recharges d'appoint, qui s'illustre par une durée de vie environ 4 fois plus longue par rapport aux batteries plomb-acide et peut être rechargée à tout moment grâce au chargeur intégré, notre autolaveuse aspirante autoportée B 110 R Bp Pack séduit par son rendement surfacique élevé, sa fiabilité et ses excellentes valeurs TCO. L'appareil nettoie jusqu'à 5 100 mètres carrés par heure grâce à ses deux réservoirs de 110 litres et à la tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage et une largeur de travail de 75 centimètres. Le plateau de brossage latéral monté, qui apporte un gain de temps et une réduction des coûts, ajoute 10 centimètres supplémentaires à la largeur de travail et permet ainsi un nettoyage au plus près des bords, en partie également sous les rayonnages. Le vaste équipement inclut en outre le système de rinçage automatique du réservoir pour un nettoyage rapide du réservoir d'eau sale, un dosage de l'eau en fonction de la vitesse, le système de dosage de détergent DOSE et le système à clé KIK intégré pour l'attribution individuelle de droits d'accès. Sans oublier que la B 110 R s'illustre par sa facilité d'utilisation grâce à l'interrupteur EASY Operation innovant associé au grand afficheur couleur en 30 langues.