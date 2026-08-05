Autolaveuse aspirante B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+R75
Autolaveuse aspirante autoportée fiable B 110 R avec batterie lithium-fer-phosphate de 180 Ah, chargeur intégré, plateau de brossage latéral et système de dosage de détergent DOSE.
Équipée de série d'une batterie lithium de 180 Ah à recharge rapide et adaptée aux recharges d'appoint, qui s'illustre par une durée de vie environ 4 fois plus longue par rapport aux batteries plomb-acide et peut être rechargée à tout moment grâce au chargeur intégré, notre autolaveuse aspirante autoportée B 110 R Bp Pack séduit par son rendement surfacique élevé, sa fiabilité et ses excellentes valeurs TCO. L'appareil nettoie jusqu'à 5 100 mètres carrés par heure grâce à ses deux réservoirs de 110 litres et à la tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage et une largeur de travail de 75 centimètres. Le plateau de brossage latéral monté, qui apporte un gain de temps et une réduction des coûts, ajoute 10 centimètres supplémentaires à la largeur de travail et permet ainsi un nettoyage au plus près des bords, en partie également sous les rayonnages. Le vaste équipement inclut en outre le système de rinçage automatique du réservoir pour un nettoyage rapide du réservoir d'eau sale, un dosage de l'eau en fonction de la vitesse, le système de dosage de détergent DOSE et le système à clé KIK intégré pour l'attribution individuelle de droits d'accès. Sans oublier que la B 110 R s'illustre par sa facilité d'utilisation grâce à l'interrupteur EASY Operation innovant associé au grand afficheur couleur en 30 langues.
Caractéristiques et avantages
Plateau de brossage latéral permettant de gagner du temps et de réduire les coûts
- Permet un nettoyage au plus près des bords le long de murs ou de rayonnages.
- S'escamote sous l'appareil en cas d'obstacle et prévient ainsi les dommages.
- Réduction des coûts grâce à la suppression des retouches manuelles au niveau des bords.
Batteries lithium-ion longue durée
- Durée de vie jusqu'à 4 fois plus longue par rapport à celle des batteries plomb/acide.
- Recharges courtes et recharges d'appoint possibles sans endommager la batterie.
- Changement de batterie moins fréquent, frais réduits, moins de temps d'arrêt.
Tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage intégrée
- En aluminium robuste moulé sous pression, avec de grandes roulettes de protection.
- Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets.
- Fonctionnement très homogène et silencieux pour les utilisations dans les zones sensibles au bruit.
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (mm)
|750
|Largeur d'aspiration (mm)
|950
|Réservoir eau propre/sale (l)
|110 / 110
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 5100
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|3600
|Type de batterie
|Li-Ion
|Batterie (V/Ah)
|25.6 / 180
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2.5
|Durée de charge de la batterie (h)
|5
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 230
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50
|Franchissement de déclivités (%)
|10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1200
|Pression de contact des brosses (kg)
|75
|Largeur d'allée pour demi-tour (mm)
|1750
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 5.7
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|59
|Puissance absorbée (W)
|jusqu'à 2350
|Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au
|2032-01-01
|Poids sans accessoires (kg)
|396.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Inclus dans la livraison
- Batterie et chargeur intégrés
- Suceur d'aspiration, incurvée
- Plateau de brossage latéral
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop
Équipement
- Système Auto-Fill
- Système de nettoyage breveté du réservoir
- Traction puissant
- Interruption de l'arrosage automatique
- DOSE
- Frein de stationnement
- Dispositif de balayage intégré
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Siège réglable en hauteur
- Indicateur de niveau d'eau fraîche: Par pression d'eau
- Feux de jour standard
- Faible dosage de détergent inférieur à 0,25 %
- Pare-chocs robuste
- Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse
- Mises à jour logicielles et détection des dommages à distance via la gestion de flotte Kärcher
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels
- Tête de nettoyage à brosses-rouleaux extrêmement silencieuse pour les zones sensibles au bruit
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Sélecteur de commande Easy Operation
Domaines d'utilisation
- Idéale pour l'utilisation dans les supermarchés, centres commerciaux ou hôpitaux
- Convient également pour le nettoyage des espaces de production et de stockage