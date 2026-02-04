Autolaveuse aspirante B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE
Avec batterie, chargeur et tête de brossage à disques de 100 cm : l'autolaveuse aspirante autoportée B 260 RI Bp Pack se distingue par sa puissance de nettoyage exceptionnelle lors des usages industriels rudes.
Une vitesse de déplacement maximale de 10 km/h, des réservoirs de 260 litres et une largeur de travail de 100 centimètres permettent d'obtenir des rendements surfaciques élevés en un rien de temps avec l'autolaveuse aspirante autoportée B 260 RI Bp Pack. Pour garantir une sécurité absolue dans les virages, la conduite est surveillée par un capteur d'angle de braquage et la vitesse est réduite au besoin. L'équipement de série inclut une batterie humide de 630 Ah, un chargeur correspondant, le système de dosage de détergent DOSE qui favorise le respect de l'environnement, la fonction Auto-Fill permettant de gagner du temps, un système de nettoyage manuel du réservoir, un éclairage de travail et une optimisation automatique de la quantité d'eau dans les virages. Grâce à la tête de brossage à disques remaniée pour être plus robuste, aux roulettes de protection massives, au panier à gros déchets en acier inoxydable et au nouveau suceur d'aspiration à flux d'air optimisé, qui garantit d'excellents résultats d'aspiration en association avec les deux turbines Ec sans usure, la B 260 RI Bp Pack est parfaite pour les nettoyages en milieu industriel, même dans les conditions les plus rudes. Un plateau de brossage latéral permettant de nettoyer au plus près des bords est en outre disponible en option.
Caractéristiques et avantages
Vitesse de déplacement de 10 km/hPermet un rendement surfacique élevé en un rien de temps et des trajets de transport rapides. Capteur d'angle de braquage garantissant la sécurité dans les virages. Freinage automatique en cas de vitesse excessive dans les virages.
2 turbines de sérieRésultats d'aspiration exceptionnels sur tous les supports. Turbines Ec sans usure. Flux d'air optimisé grâce au nouveau suceur d'aspiration.
Suceur d'aspiration industriel soudéAvec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal. Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration. Suspension robuste en parallélogramme avec fonction de contournement des obstacles.
Équipée du système de dosage de détergent « DOSE »
- Économise les détergents.
- Dosage exact et uniforme (réglable de 0 à 3 %).
- Possibilité de changer le détergent sans vider le réservoir d'eau fraîche.
Système à clé KIK innovant
- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.
Grand écran couleur
- Affichage clair du programme en cours.
- Plus grande facilité d'utilisation et familiarisation plus rapide.
Mode d'économie d'énergie eco!efficiency
- Consommation électrique moindre.
- Fonctionnement 40% plus long par chargement.
- Appareil encore plus silencieux et donc idéal pour les espaces sensibles au bruit (nettoyage diurne, hôpitaux, hôtels, etc.).
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (cm)
|100
|Largeur d'aspiration ( )
|114
|Réservoir eau propre/sale ( )
|260 / 260
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 10000
|Rendement surfacique pratique (m²)
|7000
|Type de batterie
|Entretien réduit
|Batterie (V/Ah)
|36 / 630
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 5
|Durée de charge de la batterie (h)
|env. 12
|Vitesse de déplacement (km/h)
|max. 10
|Franchissement de déclivités (%)
|max. 15
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|140
|Pression de contact des brosses (kg/g/cm²)
|130 / 42
|Largeur d'allée pour demi-tour (cm)
|212
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 9
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|73
|Poids total autorisé (kg)
|1840
|Poids sans accessoires (kg)
|1380
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1950 x 1180 x 1570
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 2 Pièce(s)
- Batterie et chargeur incl.
- Suceur d'aspiration, incurvée
- Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop
Équipement
- Système Auto-Fill
- Système de nettoyage breveté du réservoir
- Traction puissant
- Interruption de l'arrosage automatique
- DOSE
- Frein de stationnement
- Volant réglable
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Feux de jour standard
- Type de raclettes d'aspiration: Linatex®
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Sélecteur de commande Easy Operation
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour les ateliers de production, les entrepôts de marchandises et logistiques, l'industrie sidérurgique