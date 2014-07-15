Autolaveuse aspirante BD 50/40 RS Bp Pack
Autolaveuse aspirante à conducteur debout compacte avec technologie à disque, 51 ou 55 cm de largeur de travail, réservoir de 40 l et rayon de braquage d'env. 120 cm. Avec mode Eco pour un nettoyage économe en énergie et respectueux de l'environnement.
L'autolaveuse aspirante à conducteur debout très compacte BD 50/40 RS Bp Pack, équipée de puissantes batteries 36 V, combine la manœuvrabilité d'une machine autotractée à la vitesse d'une machine autoportée. Le petit rayon de braquage d'env. 120 cm permet une très bonne couverture des surfaces, même dans les espaces étriqués. La position surélevée du conducteur offre une visibilité optimale. La technologie à disque élaborée comprenant une grande brosse garantit une efficacité de nettoyage maximale. Grâce au suceur d'aspiration capable de pivoter autour de la tête de brossage, une aspiration intégrale de l'eau sale est possible, même pendant un demi-tour sur place. Le suceur d'aspiration peut être changé en quelques secondes sans outils. L'unité de balayage intégrée rend quasiment inutile tout prébalayage. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour activer le mode Eco de la machine. Ainsi, le nettoyage courant peut être réalisé en consommant peu d'énergie, en respectant l'environnement, en économisant du temps et des coûts, et ce, tout en obtenant des résultats de nettoyage parfaits. Grâce au chargeur intégré, les batteries peuvent être rechargées rapidement et facilement dans n'importe quelle prise de courant standard. Cette machine est idéale pour les entreprises de nettoyage de bâtiments et les utilisations dans les supermarchés, les installations industrielles, les bâtiments publics ou les établissements de santé.
Caractéristiques et avantages
Utilisation facile
- Facile à utiliser.
- Le mode eco!efficiency permet d'économiser du temps, de l'énergie, de l'eau et du détergent.
Remplissage automatique en option.
- La machine est simplement raccordée au réseau d'eau. Une fois la machine pleine, l'alimentation en eau s'arrête automatiquement.
- Cela permet de gagner du temps et de s'occuper d'autre chose.
Système de dosage DS 3
- Evite le surdosage. Disponible en option
Mode eco!efficiency
- Permet un gain de temps, d'énergie, d'eau et de détergent.
Dimensions compactes
- Pour une bonne maniabilité et un grand rendement
Passage rapide
- Raclettes et brosses peuvent être remplacés sans outils.
- La raclette peut être changée en quelques secondes
Système unique de raclette tournante
- Pour ramasser toute l'eau.
Extrêmement maniable
Conception compacte
- Facile à transporter et à stocker.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (mm)
|510
|Largeur d'aspiration (mm)
|691
|Réservoir eau propre/sale (l)
|40 / 40
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|2805
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2000
|Type de batterie
|Sans maintenance
|Batterie (V/Ah)
|36 / 76
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2.5
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|230 / 50 - 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression de contact des brosses (g/cm²/kg)
|20 / 26
|Consommation d'eau (l/min)
|1.5
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|60
|Puissance absorbée (W)
|max. 1080
|Poids total autorisé (kg)
|330
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1118 x 691 x 1316
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 1 Pièce(s)
- Suceur d'aspiration, incurvée
- Batterie et chargeur intégrés
Équipement
- Traction puissant
- Interruption de l'arrosage automatique
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs