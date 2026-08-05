Le design compact de cette autolaveuse aspirante offre une visibilité et une manœuvrabilité améliorées. Elle s'illustre par une conception solide avec une tête de brossage en métal et un suceur d'aspiration en aluminium moulé sous pression durables, permettant une excellente aspiration, y compris sur les sols structurés et dans les virages serrés. Possibilités de réglage et d'information avancées en toute simplicité via smartphone. Grâce au flexible de remplissage universel, l'appoint en eau propre se fait aisément à n'importe quel robinet. La tête de brossage orbitale O51 présente de faibles vibrations et garantit un résultat optimal lors du nettoyage courant et du nettoyage en profondeur. Grâce à jusqu'à 25 % de réduction de la consommation d'eau par rapport aux têtes de nettoyage à brosses-disques courantes ou à la possibilité d'un nettoyage sans produits chimiques, cet appareil est à la pointe de la préservation des ressources. La batterie lithium-ion d'une capacité de 90 Ah assure une longue autonomie. Grâce au nouveau système DOSE, le détergent peut être dosé avec précision tandis que la fonction Auto-Rinse permet un nettoyage sans contact du réservoir d'eau sale et que le système Auto-Fill assure un remplissage facile du réservoir d'eau propre avec fonction Auto-Stopp.