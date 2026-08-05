Autolaveuse aspirante B 50 W Bp Pack 90Ah Li+O51+Dose+Rinse+AF
Compacte et robuste : l'autolaveuse aspirante B 50 W Bp avec des composants en aluminium et une batterie Li-Ion de 90 Ah. Également inclus dans l'équipement : système DOSE, nettoyage du réservoir, Auto-Fill et tête de brossage orbitale O51.
Le design compact de cette autolaveuse aspirante offre une visibilité et une manœuvrabilité améliorées. Elle s'illustre par une conception solide avec une tête de brossage en métal et un suceur d'aspiration en aluminium moulé sous pression durables, permettant une excellente aspiration, y compris sur les sols structurés et dans les virages serrés. Possibilités de réglage et d'information avancées en toute simplicité via smartphone. Grâce au flexible de remplissage universel, l'appoint en eau propre se fait aisément à n'importe quel robinet. La tête de brossage orbitale O51 présente de faibles vibrations et garantit un résultat optimal lors du nettoyage courant et du nettoyage en profondeur. Grâce à jusqu'à 25 % de réduction de la consommation d'eau par rapport aux têtes de nettoyage à brosses-disques courantes ou à la possibilité d'un nettoyage sans produits chimiques, cet appareil est à la pointe de la préservation des ressources. La batterie lithium-ion d'une capacité de 90 Ah assure une longue autonomie. Grâce au nouveau système DOSE, le détergent peut être dosé avec précision tandis que la fonction Auto-Rinse permet un nettoyage sans contact du réservoir d'eau sale et que le système Auto-Fill assure un remplissage facile du réservoir d'eau propre avec fonction Auto-Stopp.
Caractéristiques et avantages
Machine extrêmement compacte
- Bonne visibilité et excellente manœuvrabilité.
- Prise en main facile, machine sûre et résistante aux dommages.
Connectivity/application pour smartphone « Machine connect »
- Surveillance des ressources, augmentation de la productivité, animations d'information relatives à la maintenance et au dépannage.
- Réglage de paramètres, édition des autorisations KIK.
Tête de brossage et suceur d'aspiration en aluminium moulé sous pression
- Composants robustes et résistants.
Suceur d'aspiration parabolique avec raclettes d'aspiration en Linatex
- Aspiration parfaite, y compris sur les sols structurés et dans les virages serrés.
- Moins de risques de dérapage et moins de retouches manuelles.
Tête de brossage orbitale monobrosse O51
- Excellente puissance de nettoyage mécanique.
- Jusqu'à 40 % de réduction du temps de nettoyage/25 % de réduction de la consommation d'eau par rapport aux têtes de nettoyage à brosses-disques.
- Nettoyage sans produits chimiques/stripping.
Système Eco!Flow
- Permet un dosage de l'eau en fonction de la vitesse.
- De bons résultats de nettoyage constants, même dans les virages.
Nouveau système de dosage de détergent « DOSE » intégré
- Dosage de détergent exact.
- Bon résultat de nettoyage constant et économies de frais efficaces.
- Changement sans contact des détergents grâce au système Closed Loop.
Système de nettoyage du réservoir Auto-Rinse
- Nettoyage sans contact du réservoir d'eau sale.
- Sans éclaboussures.
Système de remplissage d'eau propre Auto-Fill
- Remplissage facile et rapide du réservoir d'eau propre.
- Gain de temps pendant le nettoyage, pas de débordement grâce à la coupure automatique.
Batterie lithium-ion d'une capacité de 90 Ah
- Durée de vie jusqu'à 4 fois plus longue par rapport à celle des batteries plomb/acide.
- Recharges courtes et recharges d'appoint possibles sans endommager la batterie.
- Changement de batterie moins fréquent, frais réduits, moins de temps d'arrêt.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (mm)
|510
|Largeur d'aspiration (mm)
|850
|Réservoir eau propre/sale (l)
|50 / 50
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 3060
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|1840
|Type de batterie
|Li-Ion
|Batterie (V/Ah)
|25.6 / 90
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2.5
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Vitesse de déplacement (km/h)
|max. 6
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|20
|Pression de contact des brosses (kg)
|36
|Largeur d'allée pour demi-tour (mm)
|1400
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2.5
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|65
|Poids total autorisé (kg)
|245
|Poids sans accessoires (kg)
|179
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1380 x 610 x 1082
Inclus dans la livraison
- Batterie
- Chargeur
- Suceur d'aspiration, incurvée
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop
Équipement
- DOSE
- Traction puissant
- Système à deux réservoirs
- Système de nettoyage breveté du réservoir
- Indicateur de niveau d'eau fraîche: Par pression d'eau
- Tête de brossage orbitale
- Commande via application
- Système Auto-Fill
- Type de raclettes d'aspiration: Linatex®
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Sélecteur de commande Easy Operation
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéale pour le nettoyage de bâtiments, de magasins ou d'établissements publics
- Pour le nettoyage des sols dans les cantines, les écoles et les hôpitaux
- Pour le nettoyage courant et le nettoyage d'appoint, par ex. dans les établissements publics