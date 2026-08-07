Générateur d'eau chaude HWE 13/21-42kW
Le générateur d'eau chaude Kärcher est un générateur d'eau chaude électrique d'une puissance de chauffe importante de 42 kW qui s'installe de manière flexible du côté haute pression d'un nettoyeur haute pression.
Le générateur d'eau chaude Kärcher est un générateur d'eau chaude électrique à haute pression performant qui chauffe l'eau directement sous haute pression et fournit ainsi une température constante. Il est optimal pour les nettoyeurs haute pression stationnaires avec un débit d'eau jusqu'à 1300 l/h et une pression jusqu'à 210 bar, mais peut également être utilisé pour les machines mobiles. L'installation s'effectue de manière rapide et simple du côté haute pression de l'appareil haute pression. Le générateur d'eau chaude possède une puissance de chauffe de 42 kW et consomme de l'électricité seulement lorsque de l'eau chaude est requise. Voilà qui le rend particulièrement écologique, sachant qu'il ne produit pas de gaz d'échappement, contrairement aux brûleurs à fuel ou à gaz. De plus, il est dépourvu de flamme nue, ce qui en fait l'outil idéal pour l'utilisation dans les lieux où les brûleurs ne sont pas autorisés. Avec un débit d'eau de 13 l/min (800 l/h), la température de l'eau augmente de +45 °C. La température maximale atteignable est de 95 °C pour une température d'arrivée d'eau de 50 °C. L'appareil est facile à utiliser et particulièrement robuste étant donné que le cadre et le capot ainsi que le serpentin électrique sont fabriqués en acier inoxydable.
Caractéristiques et avantages
Puissance de chauffe électrique élevée de 42 kWL'eau chaude est disponible en l'espace de quelques secondes. La température de travail constante se situe à 60 °C lorsque le débit d'eau est de 800 l/h et la température d'admission de 15 °C.
Très flexibleAdapté aux nettoyeurs haute pression stationnaires et mobiles avec un débit jusqu'à 1 300 l/h et une pression de 210 bar. Le générateur d'eau chaude électrique s'installe du côté haute pression d'un nettoyeur haute pression et chauffe uniquement lorsque de l'eau chaude est requise. L'utilisation du générateur d'eau chaude est possible aussi bien à l'extérieur que dans des lieux clos.
Écologique et convivialLe générateur d'eau chaude fonctionne uniquement à l'électricité et ne nécessite aucune énergie conventionnelle comme le diesel ou le gaz. L'eau dans l'appareil est chauffée grâce à l'électricité, ce qui ne produit pas de gaz d'échappement, contrairement aux brûleurs à fuel ou à gaz. Sans flamme nue, l'utilisation est judicieuse partout où l'évacuation des gaz d'échappement d'un brûleur est problématique ou proscrite.
Efficacité énergétique maximale
- Efficacité énergétique élevée étant donné qu'aucune réserve d'eau chaude comme celle des chauffe-eau basse pression n'est nécessaire.
- Le processus de chauffe a lieu uniquement lorsque de l'eau chaude est requise.
- Installation plug and play facile et utilisation simple.
Sécurité maximale et utilisation facile
- Avec contrôleur de débit pour la protection contre le manque d'eau.
- Avec thermostat de sécurité pour prévenir la formation de vapeur.
- La température souhaitée de l'eau peut être réglée à l'aide d'un régulateur de température.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400 - 400
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit (l/h)
|max. 1300
|Pression de service (bar)
|max. 210
|Puissance de raccordement (A)
|61
|Puissance de chauffe (kW)
|42
|Arrivée d'eau
|3/8″
|Protection (A)
|63
|Température d'admission (°C)
|max. 70
|Température de travail max. (°C)
|max. 95
|Poids (avec accessoire) (kg)
|33.2
|Poids emballage inclus (kg)
|36.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|630 x 500 x 160
Équipement
- Sécurité manque d'eau
- Réglage de la température
- Thermostat de sécurité
- Cadre et cache: Acier inoxydable
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Générateur d'eau chaude électrique pour un fonctionnement sans gaz d'échappement en intérieur
- Dans les ateliers de production et autres ateliers nécessitant de l'eau chaude
- Espaces intérieurs dans le secteur public nécessitant de l'eau chaude
- Idéal pour les interventions de nettoyage dans l'industrie alimentaire
- Industrie
- Agriculture
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange HWE 13/21-42kW
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
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