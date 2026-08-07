Mousse puissante à l’effet nettoyant actif, destinée au nettoyage intermédiaire des textiles. Décolle les impuretés des fibres et les emprisonne efficacement (Méthode d’encapsulation). Avec sa formule anti-odeur, les mauvaises odeurs disparaissent totalement. A l’issu d’un temps de séchage extrêmement court, il ne vous reste plus qu’à aspirer les impuretés. Résultat : une moquette de nouveau praticable très rapidement. Un nettoyage dans le plus pur respect de la matière. Sans acide nitrilotriacétique. S’utilise avec une machine à brosses ou pads : Pulvériser (50 ml/m2, vol. 6%), faire pénétrer à l’aide de la machine et aspirer une fois sec à l’aide d’un aspiro-brosseur pour moquettes. Convient également aux machines avec réservoir iCapsol.