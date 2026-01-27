Nettoyant pour traces de pneus et de dérapage FloorPro RM 776, très alcalin, spécialement conçu pour le nettoyage d'appoint et le nettoyage en profondeur des sols industriels, des chapes autolissantes et à base de ciment ainsi que des surfaces dotées d'une finition en résine époxy. Le nettoyant spécial facilitant la séparation s'utilise selon la méthode en 2 étapes : l'application se fait à l'aide du pulvérisateur avant de collecter l'eau sale à l'aide de l'autolaveuse aspirante après un temps d'action raisonnable. De cette façon, les traces de pneus et les marques laissées par les engins de manutention mécanique, tout comme les résidus de ruban adhésif ainsi que les dépôts importants d'huile et de suie sont entièrement éliminés grâce à ce détergent hautes performances. Les entreprises utilisant des métaux et de la peinture profitent en outre de la formule sans silicones du nettoyant pour traces de pneus et de dérapage FloorPro RM 776.