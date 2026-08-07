Détergent pour vitres SurfacePro CA 40 R eco!perform, 0.5l
Détergent pour vitres à base d'alcool, prêt à l'emploi, à séchage rapide et sans traces. Il convient aussi pour le nettoyage en douceur des surfaces en plastique. Il est certifié par l'écolabel européen.
Formulé sans étiquetage et certifié par l'écolabel européen ainsi que par le label écologique autrichien, le détergent pour vitres SurfacePro CA 40 R eco!perform conjugue avec brio pouvoir nettoyant, respect de l'environnement et sécurité d'utilisation. Pratique et prêt à l'emploi pour le nettoyage manuel avec la méthode de pulvérisation, ce détergent à base d'alcool est parfaitement adapté non seulement aux surfaces en verre comme les vitres ou les miroirs, mais aussi aux surfaces en plastique. Il élimine avec fiabilité les marques de doigts, les souillures de graisse et de pollution ainsi que les poussières. Même les surfaces brillantes sèchent rapidement sans traces après le nettoyage. Le produit laisse seulement un parfum agréable d'agrumes. Finie la corvée d'essuyage ! Le détergent SurfacePro CA 40 R eco!perform est disponible en plusieurs conditionnements : le flacon réutilisable de 0,5 litre est rechargeable et adapté à l'utilisation avec la tête de pulvérisation de mousse 2 en 1 haut de gamme de Kärcher.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|0.5
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|12
|pH
|7
|Poids (kg)
|0.5
|Poids emballage inclus (kg)
|0.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|65 x 65 x 223
Propriétés
- Détergent pour vitres prêt à l'emploi
- Élimination des marques de doigt, de la poussière, des souillures de pollution et de graisse
- Excellent pouvoir nettoyant sur les surfaces en verre et en plastique
- Ne laisse pas de traces, même sur les surfaces à finition poli miroir
- Pulvérisateur léger et ergonomique de 500 ml muni d'un dispositif de pulvérisation professionnel avec buse de pulvérisation
- Moins d'éléments à éliminer grâce à des dispositifs de pulvérisation professionnels réutilisables
- Parfum d'agrumes agréable et frais
- Porte le label environnemental européen (écolabel européen)
Avertissements
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des vitres