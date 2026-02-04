Aspirateurs industriels IVR-L 100/24-2 Tc
L’IVR-L 100/24-2 Tc est la version de base de toutes les versions IVR-L 100 Tc. Il est parfait pour aspirer et séparer les lubrifiants et les copeaux dans l’industrie métallurgique.
Aux dimensions compactes, l’IVR-L 100/24-2 Tc est un aspirateur industriel solide, type Ringler, avec châssis basculant et cuve à déchets de 100 l. Ainsi, cet aspirateur convient très bien pour ramasser de grandes quantités de liquides et/ou matières solides, telles que copeaux (exempts de poussières, si possible). Le panier à copeaux optionnel permet de séparer facilement les matières solides des liquides. Grâce au raccord de flexible orientable sur 360°, disposé sur la tête d’aspiration, la saleté autour de l’aspirateur s’élimine sans vrillage. Le niveau de remplissage actuel peut toujours être consulté confortablement sur le flexible de vidange. Le vidage se fait soit au moyen du flexible de vidange soit via le châssis basculant. L’exécution robuste, les roulettes et le câble d’alimentation résistants aux hydrocarbures assurent une grande durée de vie même dans les conditions industrielles extrêmes. En outre, la structure robuste permet de transporter l’aspirateur au moyen d’un gerbeur.
Caractéristiques et avantages
Châssis basculant ergonomiqueSystème élaboré pour un vidage manuel sécurisé et sans effort physique. Le système avec châssis permet un vidage ergonomique par le biais d'un mécanisme pivotant. Vidange rapide de la cuve
Robustesse, flexibilité et modularité élevéesAppareil et châssis très robustes et dotés d'épaisseurs de paroi importantes. Raccord de flexible orientable avec raccord coudé orientable à 360°. Disponible en option avec sécurité anti trop-plein, panier à filtre ou support pour accessoires.
Affichage du niveau de remplissageFlexible transparent pour le contrôle de la quantité de liquide ramassée. Le flexible sert également à une vidange facile.
Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieux
- Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
- Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins.
- Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.
Équipé d'un filtre plat compact de la classe de poussière L
- Prévient de manière fiable la pénétration de grosses particules dans les turbines d'aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Dépression (mbar/kPa)
|230 / 23
|Volume de la cuve (l)
|100
|Matériau de la cuve
|Acier
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2.4
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50 DN 40
|Classe de poussière filtre principal
|L
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|0.45
|Poids sans accessoires (kg)
|50
|Poids (avec accessoire) (kg)
|50
|Poids emballage inclus (kg)
|50
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|640 x 620 x 1060
Équipement
- Accessoires fournis: Non