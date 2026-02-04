Aux dimensions compactes, l’IVR-L 100/24-2 Tc est un aspirateur industriel solide, type Ringler, avec châssis basculant et cuve à déchets de 100 l. Ainsi, cet aspirateur convient très bien pour ramasser de grandes quantités de liquides et/ou matières solides, telles que copeaux (exempts de poussières, si possible). Le panier à copeaux optionnel permet de séparer facilement les matières solides des liquides. Grâce au raccord de flexible orientable sur 360°, disposé sur la tête d’aspiration, la saleté autour de l’aspirateur s’élimine sans vrillage. Le niveau de remplissage actuel peut toujours être consulté confortablement sur le flexible de vidange. Le vidage se fait soit au moyen du flexible de vidange soit via le châssis basculant. L’exécution robuste, les roulettes et le câble d’alimentation résistants aux hydrocarbures assurent une grande durée de vie même dans les conditions industrielles extrêmes. En outre, la structure robuste permet de transporter l’aspirateur au moyen d’un gerbeur.