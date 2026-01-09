Premium-Universal-Schlauchkupplung
Premium-Universal-Schlauchkupplung aus Metall. Mit robuster Schlauchbefestigung aus korrosionsfreiem Aluminium und Griffmulden aus Weichkunststoff. Kompatibel mit allen Klicksystemen.
Verbinden, Entkoppeln und Reparieren leicht gemacht – mit der hochwertigen Kärcher Premium-Universal-Schlauchkupplung aus korrosionsfreiem Aluminium und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine besonders komfortable Handhabung. Das flexible Stecksystem vereinfacht das Bewässern kleiner und großer Gärten und Flächen bedeutend. Denn funkionierende Hahnanschlüsse und Schlauchkupplungen sind die Basis jedes guten Bewässerungssystems. Die Premium-Universal-Schlauchkupplung ist kompatibel mit den drei gängigsten Schlauchdurchmessern und allen erhältlichen Klicksystemen.
Merkmale und Vorteile
Griffmulden aus Weichkunststoff
- Für eine leichte Handhabung.
Schlauchbefestigung aus korrosionsfreiem Aluminium
- Garantiert Robustheit.
Spezifikationen
Technische Daten
|Durchmesser
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|65 x 39 x 40
AUSZEICHNUNGEN
Gut Schlauchkupplung Premium Universal
Die Premium-Universal-Schlauchkupplung erhielt bei der Zeitschrift "selbst ist der Mann" im Praxistest die Note "Gut" (1,5).