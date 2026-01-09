Connecter, débrancher et réparer en toute simplicité – grâce au raccord rapide universel Premium de haute qualité de Kärcher en aluminium anticorrosion et muni de poignées en plastique souple pour une manipulation particulièrement aisée. Le système flexible à connecteur enfichable facilite considérablement l'arrosage des petits et grands jardins et surfaces. Parce que le bon fonctionnement des nez de robinet et raccords de tuyaux est la base de chaque bon système d'arrosage. Le raccord rapide universel Premium est compatible avec les trois diamètres de flexibles les plus courants ainsi qu'avec tous les systèmes à encliqueter disponibles.