Spritze
Klein, handlich und einfach am Gartenschlauch anzuschließen: die ideale Spritze für unkomplizierte Bewässerungsaufgaben.
Die kleine Spritze eigent sich perfekt zur einfachen Bewässerung im Garten. Mit den stufenlos einstellbaren Sprühbildern kann die Wasserausbringung zwischen Kegel- und Punktstrahl flexibel und bedarfsgerecht eingestellt werden. Nicht nur Blumen- und Pflanzenbeete lassen sich so einfach bewässern, auch Terrassen oder Gartenmöbel können von grobem Dreck befreit werden. So ist die Einstiegsspritze sowohl für Bewässerungs- als auch Reinigungsaufgaben bestens geeignet. Bei Nichtgebrauch kann der Wasserdurchfluss an der Sprühdüse einfach zugedreht werden. Übrigens: Gartenspritzen von Kärcher sind mit allen erhältlichen Klicksystemen kompatibel und lassen sich problemlos an Ihren Gartenschlauch anschließen.
Merkmale und Vorteile
Sprühbild von Punkt- bis Kegelstrahl stufenlos definierbar
- Ideal zur Bewässerung (Kegelstrahl) und Reinigung (Punktstrahl) einsetzbar.
Selbstentleerung
- Optimaler Schutz gegen Frostschäden.
Klein und kompakt
- Einfach in der Handhabung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|131 x 36 x 36
Ausstattung
- Anzahl an Sprühbildern: 2
- Selbstentleerungsfunktion
- Sprühbild: Kegelstrahl
- Sprühbild: Punktstrahl
Spritze Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
