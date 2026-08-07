Dank feiner Mikrofasern mit überzeugender Staub-, Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme beim einstufigen Wischen auf glatten und leicht strukturierten Böden: der Mikrofasermopp Kurzfaser von Kärcher. Dazu wirken die ausgewogenen Gleiteigenschaften des Wischbezugs kraftsparend und ermöglichen so auch längere, ermüdungsfreie Arbeitseinsätze. Der Mopp verfügt über abgenähte Ecken und insgesamt 4 Schlaufen in den Farben Blau, Rot, Gelb und Grün. Mithilfe dieses farbcodierten Systems lässt sich der Bezug eindeutig einem bestimmten Reinigungsbereich zuordnen und Kreuzkontaminationen werden effektiv verhindert – dazu werden die nicht benötigten Schlaufen einfach abgeschnitten. Der Wischbezug eignet sich darüber hinaus sowohl zum Einsatz im Flachmoppsystem mit Doppeleimerfahrwagen oder Eineimerfahrwagen und Presse als auch für vorkonditionierte Anwendungen. Dazu den Moppbezug mit 180 Prozent Reinigungsflotte des Eigengewichts übergießen. Ein zweiter Arbeitsschritt zum Trockenwischen der Fläche erübrigt sich in der Regel bei beiden Methoden.