Adapter Anschluss
Mit Hilfe des Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit einem Wasseranschluss verbinden.
Mit Hilfe des Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit einem Wasseranschluss mit Innengewinde verbinden. Anschlussgewinde: G1 (33,3 mm) auf G1 (33.3 mm).
Merkmale und Vorteile
Anschluss-Adapter
- Schneller Anschluss von Wasseranschlüssen mit Innengewinde an eine Pumpe mit Innengewinde.
Optimiertes Anschlussgewinde
- Sicheres Abdichten des Adapters ohne Dichtband & Co.
Werkzeugfreie Montage.
- Für den Anschluss ist kein Werkzeug erforderlich.
Spezifikationen
Technische Daten
|Größen
|1" auf 1"
|Gewindegröße
|G1
|Durchmesser
|1″
|Farbe
|Schwarz
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|35 x 75 x 35
Ausstattung
- Zubehör der Kärcher PerfectConnect Reihe
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Ansaugen von Wasservorräten z. B. aus Zisternen, Regentonnen, Quellen o. ä.
- Gartenbewässerung aus Regenfässern, Zisternen oder Brunnen
- Hauswasserversorgung von Toiletten und Waschmaschinen