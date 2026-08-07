Anbausatz Betriebsstundenzähler
Anbausatz Betriebsstundenzähler zur Feststellung der Gerätelaufzeit.
Der Anbausatz Betriebsstundenzähler lässt sich einfach an der Steuereinheit installieren. Die Vorrichtung zur Positionierung wurde bereits an der Steuereinheit berücksichtigt. Der Zähler verfügt über eine digitale Anzeige. Der Anbausatz Betriebsstundenzähler ermöglicht die exakte Feststellung der Laufzeit des Geräts. Er bietet Optimierung der Serviceintervalle und einfache Sichtbarkeit der bisher geleisteten Stunden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
Anbausatz Betriebsstundenzähler Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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