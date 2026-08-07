Kit compteur d'heures de service
Kit compteur d'heures de service pour déterminer la durée de marche de l'appareil.
Le kit compteur d'heures de service s'installe facilement sur l'unité de commande. Le dispositif de positionnement a déjà été prévu sur l'unité de commande. Le compteur dispose d'un affichage numérique. Le kit compteur d'heures de service permet de déterminer avec précision la durée de marche de l'appareil. Il offre une possibilité d'optimisation des intervalles de maintenance et une consultation facile des heures de service effectuées.
Spécifications
Données techniques
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
Pièces de rechange Kit compteur d'heures de service
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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