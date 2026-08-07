Becher-Schaumlanze Advanced
Kurze, handliche Schaumlanze mit 1 Liter RM-Behälter direkt an der Lanze. Durch kompakte Bauweise z. B. für das Einschäumen von PkWs hervorragend geeignet. Drehbarer Anschluss M22x1,5 , stufenlose RM-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze, verstellbarer Strahlwinkel.
Spezifikationen
Technische Daten
|Düsengröße ( )
|25
|Max. Druck (bar)
|300
|Temperatur (°C)
|max. 60
|Anschlussgewinde
|M22 x 1,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.8
Zubehör
Becher-Schaumlanze Advanced Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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