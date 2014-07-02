Düsenkit für FR, 1100 l/h - 1300 l/h
Gerätespezifisches Düsenkit bestehend aus Powerdüsen und Verschraubungen. Für die optimale Leistung von Kärcher Flächenreinigern (1100 bis 1300 l/h).
Gerätespezifisches Düsenkit bestehend aus Powerdüsen und Verschraubungen. Für die optimale Leistung von Kärcher Flächenreinigern (1100 bis 1300 l/h). Geeignet für folgende Modelle: 2.640-679, 2.640-355 und 2.641-065.
Spezifikationen
Technische Daten
|Fördermenge (l/h)
|1100 / 1300
|Anschlussgewinde
|M22 x 1,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1