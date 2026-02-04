Die grundlegend überarbeitete extra lange Fugendüse präsentiert sich jetzt noch dünner und besticht durch noch besseres Handling. So lassen sich schwer erreichbare Stellen im Auto sowie Zwischenräume oder Fugen im Haushalt jetzt noch komfortabler reinigen. Die extra lange Fugendüse eignet sich für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger und -Waschsauger.