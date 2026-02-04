Le suceur pour fentes extra long entièrement revu se présente désormais avec un format encore plus mince et séduit par une prise en main optimisée. Permet un nettoyage encore plus confortable des endroits difficiles à atteindre dans la voiture ainsi que des interstices ou des joints dans la maison. Le suceur pour fentes extra long est compatible avec l'ensemble des aspirateurs eau et poussières et des injecteurs-extracteurs Kärcher Home & Garden.