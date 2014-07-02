Gummilippe für FRV 30
Für glatte Böden im Innenbereich. Die Gummilippe erhöht die Absaugleistung des FRV 30 und minimiert die Wasserrückstände. So ist der Boden bereits nach wenigen Minuten wieder begehbar.
Die Gummilippe für den FRV 30 empfiehlt sich für Einsätze auf glatten Böden im Innenbereich. Sie erhöht die Absaugleistung und reduziert die Wasserrückstände auf ein Miniumum. So ist der Boden im Innenbereich bereits nach wenigen Minuten wieder begehbar.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anschlussgewinde
|M22 x 1,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1