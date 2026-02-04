Mit der umschaltbaren Trockensaugdüse und der Polsterdüse bietet das Haushaltsset das ideale Zubehör für viele haushaltsübliche Reinigungsaufgaben. Die per Fußschalter umschaltbare Bodendüse eignet sich sowohl für Teppichböden als auch für Hartböden. Und die praktische Polsterdüse mit 2 Fadenhebern ermöglicht das schonende Absaugen von Polstermöbeln und Polstern.