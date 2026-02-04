Kit Home
Kit d'accessoires pratique avec suceur poussières commutable et suceur fauteuil. Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières et injecteurs / extracteurs Kärcher Home & Garden.
Avec son suceur poussières commutable et son suceur fauteuil, ce set ménager est l'accessoire idéal pour de nombreuses tâches de nettoyage domestiques. Le suceur sol commutable au pied convient aussi bien aux moquettes qu'aux sols durs. Pratique, le suceur fauteuil avec 2 ramasse-fils permet une aspiration en douceur des capitonnages et meubles capitonnés.
Caractéristiques et avantages
Suceur poussières commutable
- La pédale ergonomique permet de régler facilement et confortablement le suceur pour sol pour différents revêtements de sol (par ex. moquette ou stratifié/parquet).
- Les symboles bien connus des aspirateurs poussières pour les moquettes et les sols durs rendent le choix très facile.
Clip de stationnement inclus (utilisation possible uniquement pour les aspirateurs WD)
- Peut être fixé sur le suceur pour sol si on le souhaite.
- Le tube d’aspiration et le suceur peuvent être entreposés rapidement et de manière pratique en cas d’interruption de la tâche.
Suceur fauteuil avec 2 ramasse-fils
- Pour un nettoyage en douceur et en profondeur des capitonnages, des meubles capitonnés et des surfaces textiles.
Kit d'accessoires pour tous les aspirateurs eau et poussières et injecteurs / extracteurs Kärcher Home & Garden
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|3
|Largeur nominale standard (mm)
|DN 35
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.4
|Poids emballage inclus (kg)
|0.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|260 x 65 x 257
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Moquettes
- Sols durs
- Tissu d'ameublement
- Meubles rembourrés
- Matelas