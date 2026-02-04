Avec son suceur poussières commutable et son suceur fauteuil, ce set ménager est l'accessoire idéal pour de nombreuses tâches de nettoyage domestiques. Le suceur sol commutable au pied convient aussi bien aux moquettes qu'aux sols durs. Pratique, le suceur fauteuil avec 2 ramasse-fils permet une aspiration en douceur des capitonnages et meubles capitonnés.