Hochdruckschlauch Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

1,5 m kurzer Hochdruckschlauch (DN 8). Beidseitig mit komfortabler EASY!Lock-Handverschraubung für robuste und schnelle Verbindungen. Langlebig und für bis zu 400 bar Druck konzipiert.

Spezifikationen

Technische Daten

Nennweite ( ) DN 8
Temperatur (°C) max. 155
Max. Druck (bar) 400
Länge (m) 1.5
Anschlussgewinde 2 x EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.8
Kompatible Geräte
Hochdruckschlauch Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock Ersatzteile

Kärcher Original-Ersatzteile

Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.

Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).

Home & Garden
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Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.