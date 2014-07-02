Saugfilter mit Rückflussstopp, Premium
Saugfilter mit Rückflussstopp in Premiumausführung zum Anschluss an Saugschlauch-Meterware.
Saugfilter mit Rückflussstopp in robuster Premiumausführung (Metall/Kunststoff) für 3/4"- und 1"-Schläuche. Geeignet zum Anschluss an Saugschlauch-Meterware für Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke. Der Rückflussstopp verhindert das Zurückfließen des geförderten Wassers und verkürzt dadurch die Wiederansaugzeit. Im Lieferumfang ist eine Schlauchklemme enthalten.
Merkmale und Vorteile
Metall-/Kunststoffausführung
- Robuste Materialien für eine lange Lebensdauer.
Rückflussstopp
- Der Rückflussstopp verhindert das Zurückfließen des geförderten Wassers und verkürzt dadurch die Wiederansaugzeit.
Zum Anschluss an Saugschlauch-Meterware
- Zum individuellen Aufbau einer Saugschlauchgarnitur
Set
- Für 3/4"- und 1"-Schläuche
Spezifikationen
Technische Daten
|Größen
|Passend für 3/4" und 1" Schläuche
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|47 x 140 x 47
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Ansaugen von Wasservorräten z. B. aus Zisternen, Regentonnen, Quellen o. ä.