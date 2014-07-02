Saugfilter mit Rückflussstopp, Premium

Saugfilter mit Rückflussstopp in Premiumausführung zum Anschluss an Saugschlauch-Meterware.

Saugfilter mit Rückflussstopp in robuster Premiumausführung (Metall/Kunststoff) für 3/4"- und 1"-Schläuche. Geeignet zum Anschluss an Saugschlauch-Meterware für Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke. Der Rückflussstopp verhindert das Zurückfließen des geförderten Wassers und verkürzt dadurch die Wiederansaugzeit. Im Lieferumfang ist eine Schlauchklemme enthalten.

Merkmale und Vorteile
Metall-/Kunststoffausführung
  • Robuste Materialien für eine lange Lebensdauer.
Rückflussstopp
  • Der Rückflussstopp verhindert das Zurückfließen des geförderten Wassers und verkürzt dadurch die Wiederansaugzeit.
Zum Anschluss an Saugschlauch-Meterware
  • Zum individuellen Aufbau einer Saugschlauchgarnitur
Set
  • Für 3/4"- und 1"-Schläuche
Spezifikationen

Technische Daten

Größen Passend für 3/4" und 1" Schläuche
Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm) 47 x 140 x 47
Anwendungsgebiete
  • Ansaugen von Wasservorräten z. B. aus Zisternen, Regentonnen, Quellen o. ä.