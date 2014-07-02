Kit complet crépine Inox avec clapet anti-retour + adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm)

Robuste construction métal/synthétique. Pour raccordement au flexible d’aspiration vendu au mètre. Le clapet anti-retour réduit le temps nécessaire à la ré-aspiration. Avec collier de serrage.

Robuste construction métal/synthétique. Pour raccordement au flexible d’aspiration vendu au mètre. Le clapet anti-retour réduit le temps nécessaire à la ré-aspiration. Avec collier de serrage.

Caractéristiques et avantages
Modèle en métal/plastique
  • Des matériaux robustes pour une longue durée de vie.
Clapet anti-retour
  • Le clapet anti-retour évite que l'eau pompée reflue et réduit ainsi le temps de ré-aspiration.
Pour le raccord au tuyau d'aspiration.
  • Pour l'installation individuelle d'un kit de tuyau d'aspiration
Kit
  • Pour des tuyaux 3/4" et 1"
Spécifications

Données techniques

Tailles Adapté aux flexibles 3/4" et 1"
Couleur noir
Poids (kg) 0.3
Poids emballage inclus (kg) 0.3
Dimensions (L × l × h) (mm) 47 x 140 x 47
Domaines d'utilisation
  • Aspiration d'eau depuis une citerne, d'une source d'eau alternative ect.