Kit complet crépine Inox avec clapet anti-retour + adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm)
Robuste construction métal/synthétique. Pour raccordement au flexible d’aspiration vendu au mètre. Le clapet anti-retour réduit le temps nécessaire à la ré-aspiration. Avec collier de serrage.
Robuste construction métal/synthétique. Pour raccordement au flexible d’aspiration vendu au mètre. Le clapet anti-retour réduit le temps nécessaire à la ré-aspiration. Avec collier de serrage.
Caractéristiques et avantages
Modèle en métal/plastique
- Des matériaux robustes pour une longue durée de vie.
Clapet anti-retour
- Le clapet anti-retour évite que l'eau pompée reflue et réduit ainsi le temps de ré-aspiration.
Pour le raccord au tuyau d'aspiration.
- Pour l'installation individuelle d'un kit de tuyau d'aspiration
Kit
- Pour des tuyaux 3/4" et 1"
Spécifications
Données techniques
|Tailles
|Adapté aux flexibles 3/4" et 1"
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.3
|Poids emballage inclus (kg)
|0.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|47 x 140 x 47
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Aspiration d'eau depuis une citerne, d'une source d'eau alternative ect.