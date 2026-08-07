Das Anschlussset kann direkt an die Pumpe angeschlossen werden und enthält einen vakuumfesten 3,5-Meter-Pumpen-Ansaugschlauch mit einem Durchmesser von 3/4" zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen. Mit Saugfilter und Rückflussstopp ausgestattet kann die Sauggarnitur kinderleicht an der Saugseite von Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerken zur Hauswasserversorgung angeschlossen werden. Der integrierte Rückflussstop ist ideal, um das Zurückfließen des geförderten Wassers zu verhindern und die Wiederansaugzeit zu verkürzen. Auch als Verlängerung des Spiralschlauchs verwendbar. Für Pumpen mit einem G1-Anschlussgewinde (33,3 mm). Das Kärcher PerfectConnect Dichtprinzip der BP-Zubehöre erlaubt zudem eine kinderleichte Montage, dichtet besonders zuverlässig ab und garantiert so einen störungsfreien Betrieb der Pumpen.