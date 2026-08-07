Le kit de raccordement peut se brancher directement sur la pompe. Il contient un flexible d’aspiration résistant à la dépression de 3,5 mètres de long et de 3/4" de diamètre, pour l’aspiration d’eau à partir de sources alternatives. Grâce à sa crépine d’aspiration et à son clapet anti-retour, l’équipement d’aspiration se branche très facilement côté aspiration des pompes de jardin, des stations de pompage et des installations d’adduction d’eau pour l’alimentation en eau à usage domestique. Le clapet anti-retour intégré empêche tout reflux de l’eau pompée et accélère le réamorçage. Convient aussi comme extension du tuyau spirale. Pour les pompes avec filetage de raccord G1 (33,3 mm). Le principe d’étanchéité Kärcher PerfectConnect des accessoires BP permet d’autre part un montage d’une simplicité enfantine, pour une étanchéité particulièrement fiable et un fonctionnement irréprochable.