Équipement d’aspiration 3,5 m
Prêt au raccordement et résistant à la dépression : l’équipement d’aspiration inclut un flexible d’aspiration de 3,5 m, une crépine d’aspiration, un clapet anti-retour et le principe d’étanchéité PerfectConnect. Idéal pour les pompes de jardin et l’alimentation en eau à usage domestique.
Le kit de raccordement peut se brancher directement sur la pompe. Il contient un flexible d’aspiration résistant à la dépression de 3,5 mètres de long et de 3/4" de diamètre, pour l’aspiration d’eau à partir de sources alternatives. Grâce à sa crépine d’aspiration et à son clapet anti-retour, l’équipement d’aspiration se branche très facilement côté aspiration des pompes de jardin, des stations de pompage et des installations d’adduction d’eau pour l’alimentation en eau à usage domestique. Le clapet anti-retour intégré empêche tout reflux de l’eau pompée et accélère le réamorçage. Convient aussi comme extension du tuyau spirale. Pour les pompes avec filetage de raccord G1 (33,3 mm). Le principe d’étanchéité Kärcher PerfectConnect des accessoires BP permet d’autre part un montage d’une simplicité enfantine, pour une étanchéité particulièrement fiable et un fonctionnement irréprochable.
Caractéristiques et avantages
Tuyau en spirale complet, prêt à l'emploi hermétique avec filtre d'aspiration et clapet anti-retour.
- Installation facile et pratique sur la pompe pour l’aspiration d’eau.
Spécifications
Données techniques
|Longueur (m)
|3.5
|Taille du filetage
|G1
|Diamètre
|3/4″
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.9
|Poids emballage inclus (kg)
|0.9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|80 x 380 x 380
Équipement
- Accessoires de la gamme Kärcher PerfectConnect
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Aspiration d'eau depuis une citerne, d'une source d'eau alternative ect.